Alfa Romeo bringt Carbon-Performance-Paket

Alfa Romeo drückt bei Giulia und Stelvio weiter auf die Tube. Für die Limousine und das SUV gibt es nun ein Carbon-Performance-Paket. Es beinhaltet Sportsitze, Armaturentafel und Türverkleidungen in schwarzem Leder mit roten Ziernähten. Dazu kommen Kohlefaser-Einlagen sowie eine Premium-Audioanlage von Harman/Kardon mit 900-Watt-Verstärker und zwölf Kanälen. Weitere Bestandteile des Pakets sind das adaptive Fahrwerk Alfa Active Suspension sowie die Chassis Domain Control, die anhand von Beschleunigungs- und Bewegungssensoren das Zusammenspiel der elektronischen Systeme aufeinander abstimmt.

In Deutschland sind der Alfa Romeo Giulia und der Stelvio aktuell mit einem 210 PS (154 kW) starken 2,2-Dieselmotor erhältlich. (aum)

