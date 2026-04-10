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Next Generation Mobility

Alfa Romeo bringt Carbon-Performance-Paket

aum – 9. April 2026

Alfa Romeo drückt bei Giulia und Stelvio weiter auf die Tube. Für die Limousine und das SUV gibt es nun ein Carbon-Performance-Paket. Es beinhaltet Sportsitze, Armaturentafel und Türverkleidungen in schwarzem Leder mit roten Ziernähten. Dazu kommen Kohlefaser-Einlagen sowie eine Premium-Audioanlage von Harman/Kardon mit 900-Watt-Verstärker und zwölf Kanälen. Weitere Bestandteile des Pakets sind das adaptive Fahrwerk Alfa Active Suspension sowie die Chassis Domain Control, die anhand von Beschleunigungs- und Bewegungssensoren das Zusammenspiel der elektronischen Systeme aufeinander abstimmt.

In Deutschland sind der Alfa Romeo Giulia und der Stelvio aktuell mit einem 210 PS (154 kW) starken 2,2-Dieselmotor erhältlich. (aum)

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Alfa Romeo Giulia und Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Alfa Romeo Giulia mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Giulia mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Giulia mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Giulia mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

Alfa Romeo Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

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Alfa Romeo Giulia und Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

Alfa Romeo Giulia und Stelvio mit Carbon-Performance-Paket.

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