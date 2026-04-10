Opel steigert Marktanteil

Opel ist im ersten Quartal dieses Jahres einer der großen Gewinner im deutschen Automarkt: Nach dem Übergangsjahr 2025 mit mehreren wichtigen Modelleinführungen registrierte der deutsche Hersteller von Januar bis März fast 33.600 Pkw-Neuzulassungen – das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Pkw-Marktanteil stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im März 13.700 Opel-Pkw neu zugelassen – 43 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit wuchs die Marke unter den heimischen Herstellern am stärksten. Der Marktanteil stieg von 3,8 Prozent im Vorjahr auf 4,7 Prozent. Das bedeutet Platz sieben in der Monatsstatistik. Nicht nur die Zulassungszahlen des Bestsellers Corsa – seit mehr als fünf Jahren Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen – stiegen nochmals um 25 Prozent. Auch die SUV-Modelle Mokka und Grandland legten zweistellig zu. (aum)