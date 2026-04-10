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Next Generation Mobility

James Bond auf der Triumph TF-250 X

aum – 9. April 2026

Triumph ist offizieller Motorradpartner für das neue James-Bond-Videospiel „007 First Light“ und steuert eine virtuelle TF-250 X bei. Das von IO Interactive entwickelte Game erscheint am 27. Mai. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle des 26-jährigen Bond – eines vielversprechenden, mitunter rebellischen Aircrewman der Royal Navy, der vom MI6 rekrutiert wird – und tauchen in ein Spionageabenteuer rund um die Welt ein.

Die mit einem Flammenwerfer ausgestattete Motocross-Maschine kann im Verlauf der Geschichte als Gimmick aus dem Entwicklungslabor von „Q“ aktiviert werden. Eine Triumph TF-250 X war bereits im vergangenen Jahr als Blickfang auf dem Stand von IO Interactive auf der Gamescom zu sehen.

Für Triumph ist es nicht das erste Gastspiel in der Welt von James Bond. In der Eröffnungssequenz des 25. Kinofilms der Reihe („No Time To Die“) fährt der legendäre britische Geheimagent auf einer Scrambler 1200 XE durch Matera in Italien. Weitere Ergebnisse der Zusammenarbeit waren die Produktion von drei inzwischen ausverkauften, limitierten Bond-Sondermodellen sowie die Bekleidungskollektion „007 x Triumph“. (aum)

Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

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Eine Triumph TF-250 X mit Flammenwerfer aus dem Entwicklungslabor von „Q“ ist Teil des Videospiels „007 First Light“.

Eine Triumph TF-250 X mit Flammenwerfer aus dem Entwicklungslabor von „Q“ ist Teil des Videospiels „007 First Light“.

Photo: IO Interactive/Triumph via Autoren-Union Mobilität

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