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Exklusiv: Laden daheim wird gefördert

aum – 8. April 2026

Von Jürgen Pander

Einfach und umstandslos laden, günstig und bequem – das wünschen sich viele Elektroauto-Nutzer, und jetzt gibt es eine gute Gelegenheit, diesen Wunsch wahr werden zu lassen. Denn die Bundesregierung möchte das heimische Ladenetz ausbauen. Ab sofort wird das Installieren von Wallboxen an Wohnanlagen sowie für kleinere und mittlere Betriebe gefördert. Über die Einzelheiten der Wallbox-Förderung informiert das Bundesministerium für Verkehr auf seiner Webseite (www.bmv.de), Anträge können ab 15. April eingereicht werden.

„Der Umstieg auf das E-Auto scheitert oft nicht am Willen, sondern an der Lademöglichkeit zu Hause“, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Solche Lademöglichkeiten im direkten Wohnumfeld werden jetzt von der Bundesregierung gefördert, insgesamt 500 Millionen Euro stehen dafür bereit. Im Einzelfall gibt es eine Förderung von 1300 bis 2000 Euro pro Wallbox. (aum)

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Eon-Wallbox „vBox smart“ mit elf kW Ladeleistung und integriertem Kabel.

Eon-Wallbox „vBox smart“ mit elf kW Ladeleistung und integriertem Kabel.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Eon/Max Kruse

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Autonews vom 10. April 2026

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