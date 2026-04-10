Fahrgastzahlen im ÖPNV stagnieren

Im vergangen Jahr hat sich kaum jemand dazu bewegen lassen, vom Auto auf den Öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Das legen zumindest die heute veröffentlichen Zahlen des Statistischen Bundesamtes nahe. 2025 nutzen etwa gleich viele Menschen den Linienverkehr mit Bussen und Bahnen wie im Jahr davor.

Im ÖPNV, der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, blieb das Fahrgastaufkommen mit rund 11,3 Milliarden Fahrgästen konstant. Der Bus war dabei mit 5,3 Milliarden Fahrgästen das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel gefolgt von Straßenbahnen mit rund 3,9 Milliarden Fahrgästen. Lediglich im Eisenbahnnahverkehr zeichnet sich mit 2,8 Milliarden Nutzern ein leichter Zuwachs von etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahr ab, der vermutlich im Zusammenhang mit den Streiks im ersten Quartal 2024 steht.



Die Zahl der Fahrgäste im Linienfernverkehr stieg im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 157 Millionen Fahrgäste. Im Eisenbahnfernverkehr wurden 146 Millionen Reisende gezählt, auch das sind drei Prozent mehr als im Jahr 2024. Auch diese Zuwächse stehen nach Einschätzung der Statistiker sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Streiks im Vorjahr sowie neu in Erfassung aufgenommene Unternehmen, die für etwa ein Prozent Zuwachs stehen. Den Linienfernverkehr mit Bussen nutzten elf Millionen Menschen. Das ist ein Anstieg um sechs Prozent. (aum)