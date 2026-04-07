Stellantis bietet Ersatzteile bei Ebay an

Sustainera, die Geschäftseinheit von Stellantis für nachhaltige und günstigere Aftersales-Produkte, wird künftig auch über einen Ebay-Online-Shop gebrauchte Original-Autoersatzteile anbieten. Sie stammen direkt aus dem Zentrum zur Demontage von Altfahrzeugen im Circular Economy Hub in Mirafiori bei Turin. Der neue Verkaufskanal erweitert das Angebot der Online-Plattform B-Parts, auf der bereits gebrauchte Teile aus Mirafiori verfügbar sind. Damit erhöht sich der Gesamtbestand gebrauchter Teile in Europa auf zwölf Millionen.

Der Lagerbestand von B-Parts ist für alle Kunden über die Online-Plattform (www.b-parts.com) zugänglich. Der Online-Shop auf Ebay ist unter der Internetadresse www.ebay.de/str/stellantissustainerausedparts erreichbar. Auch in Italien, Frankreich und Spanien bietet Stellantis diesen Service an. Die Teile stammen von Altfahrzeugen sowie Forschungs- und Entwicklungsfahrzeugen verschiedener Konzernmarken. Aktuell umfasst das Angebot hauptsächlich Teile für Fiat, Alfa Romeo und Jeep. Außerdem sind Teile für Peugeot, Opel und Citroën erhältlich. In naher Zukunft wird das Sortiment um zusätzliche Modelle anderer Autohersteller erweitert. Kunden haben unter anderem Zugriff auf Karosseriekomponenten sowie mechanische, elektronische und elektrische Teile sowie Innenausstattungsersatzteile.



Die von Sustainera angebotenen Gebrauchtteile sind original, voll funktionsfähig und streng geprüft. Käufer erhalten ein Jahr Garantie und ein 14-tägiges Rückgaberecht. (aum)



