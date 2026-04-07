Zeekr 7GT: Angriff auf die Premiumklasse

Entworfen und entwickelt im schwedischen Göteborg und doch ein chinesisches Auto – wie geht das zusammen? Nun im Fall des Zeekr 7GT, der vor einigen Tagen in Raunheim bei Frankfurt seinen Start in Deutschland feierte, ist die Antwort einfach. Zeekr gehört zum chinesischen Geely-Konzern, und der wiederum ist Eigentümer von Volvo und lässt seine Modelle in der Heimat des schwedischen Konzerns entwickeln. Produziert werden die Fahrzeuge dann in China. Mit dem neuen Zeekr 7GT nehmen die Chinesen nun den europäischen Premium-Markt ins Visier und wollen sich dort gegen die etablierte „ABM-Gruppe“ Audi, BMW und Mercedes durchsetzen. Das ist bisher zwar noch keinem Hersteller gelungen, doch die Verantwortlichen der Marke sind optimistisch, dass sie in diesem Segment erfolgreich sein werden.

Der 7GT wurde von einem Team um den deutschen Designer Stefan Sielaff, der unter anderem bereits für Audi und Bentley gearbeitet hat, in Göteborg entworfen. „Dieses Fahrzeug“, so Sielaff, „wurde in Europa für Europa entworfen und ist der Beweis, dass Zeekr nicht nur ein Newcomer ist, sondern eine Marke, die bleibt.“ Das Ergebnis ist ein 4,81 Meter langer Grand Tourer mit fließenden coupéhaften Linien, der sich deutlich von den gängigen SUV-Modellen abhebt. Im für ein chinesisches Modell erstaunlich sachlich gestalteten Innenraum spendierten die Kreativen um Sielaff dem Menschen hinter dem Lenkrad physische Bedienelemente und setzen so ganz bewusst auf analoge Kontrolle, wobei natürlich ein zentraler Bildschirm für Infotainment und Konnektivität zuständig bleibt. Das Gepäckabteil ist mit einem Fassungsvermögen von 456 Litern für die Grand Tour ausgelegt.



Der 7GT nutzt die sogenannte SEA-Plattform (Sustainable Electric Architecture), die Zeekr für seine gesamte Modellpalette nutzt. Das 800-Volt-Ökosystem umfasst dabei nicht nur die Batterie, sondern das gesamte Fahrzeug- und Ladeumfeld. Die Energie für den bis zu 475 kW (646 PS) starken Antrieb liefert die „Golden Battery“ der zweiten Generation, die von Geely einschließlich der Zellen selbst entwickelt wurde. Dank der verbesserten Zellchemie erreicht der Energiespeicher eine höhere Energiedichte und kann daher deutlich schneller geladen werden. Zeekr verspricht eine Ladezeit von weniger als 30 Minuten, um den Akku von zehn auf 80 Prozent zu laden. An einer 360 kW starken Ladesäule sollen nur elf Minuten vergehen. Angeboten wird der Zeekr 7GT mit zwei Akkukapazitäten: 75 kWh oder 100 kWh. Als Reichweite verspricht Zeekr maximal 655 Kilometer.



Das Allradsystem schaltet bei Bedarf innerhalb von weniger als 400 Millisekunden zwischen Zwei- und Vierradantrieb um, und in 3,3 Sekunden erreicht der 7GT aus dem Stand Tempo 100 km/h. Das in Schweden entwickelte Fahrwerk kombiniert eine Doppelquerlenker-Vorderachse mit einer Fünflenker-Hinterachse. Insgesamt kann der GT-Pilot fünf Fahreinstellungen wählen. In der Abteilung Sicherheit übernehmen sieben Airbags den Schutz der Insassen, und das „Zeekr Assisted Drive System“ steuert unter anderem die automatische Notbremsung, einen intelligenten Abstandstempomaten und weitere Assistenten bei. Außerdem lässt sich der 7GT wie die anderen Modelle der Marke „over the air“ aktualisieren.



Die Preisliste für den 7GT beginnt bei 47.990 Euro für die Version Core mit Heckantrieb. Die Variante Long Range Launch Edition mit Heckantrieb kostet mindestens 52.990 Euro, und für das Topmodell Privilege Launch Edition mit Allradantrieb wechseln 59.490 Euro den Besitzer. Der 7GT kommt mit einer zehnjährigen Garantie (bis maximal 200.000 Kilometer) zu den Kunden. Allerdings verzichtet Zeekr zurzeit auf ein Händlernetz und bietet seine Modelle ausschließlich über den Direktvertrieb an. Erst im kommenden Jahr plant die Marke den Aufbau eines klassischen Händlernetzes. Bis dahin wird das Unternehmen die Modellpalette weiter ausbauen und sich noch stärker auf den Luxusmarkt konzentrieren. Unter anderem sind auch Modelle mit Plug-in-Hybrid-Technik geplant. (aum)



Daten Zeekr 7GT Privilege Launch Edition



Länge x Breite x Höhe (m): 4,81 x 2,07 x 1,45

Radstand (m): 2,90

Antrieb: elektr., AWD

Gesamtleistung: 475 kW / 646 PS

Max. Drehmoment: k.A.

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,3 Sek.

Reichweite: 655 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: k. A.

Leergewicht / Zuladung: min. 2405 kg / k. A.

Preis: 59.490 Euro