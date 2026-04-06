Fahrbericht Xpeng P7+: Große Elektro-Limousine mit kleinen Macken

Mit den SUV-Modellen G6 und G9 hat Xpeng in Europa wenigstens mal einen Fuß in die Tür bekommen. Nicht so recht gelang das dem chinesischen Technologiekonzern bisher mit der Limousine P7. Jetzt folgt der Neustart, und der trägt gleich im Namen ein Versprechen: P7+. Das Plus steht für mehr Länge, mehr Raum und mehr Relevanz. Mit stattlichen 5,07 Metern bewegt sich die Fließheck-Limousine in einem Format, das eher auf Langstrecke als auf urbanes Gewusel zugeschnitten ist und schiebt sich damit selbstbewusst in die Nähe von Konkurrenten wie dem BMW i5, Audi A6 e-tron oder VW ID 7 – wenn auch zu einem konkurrenzlosen Preis.

Schon beim ersten Kontakt wird klar, wohin die Reise gehen soll. Der Radstand von drei Metern schafft spürbar Luft zwischen den Sitzreihen. Vorne sitzt man etwas erhöht, aber mit angenehm weitem Raumgefühl. Hinten geht es noch üppiger zu. Die äußeren Plätze im Fond sind bequem konturiert und bieten reichlich Beinraum, womit der P7+ seinem Anspruch als großzügige Reiselimousine mehr als gerecht wird. Der mittlere Platz bleibt dagegen eher ein Kompromiss für kurze Strecken.



Dazu passt die Ausstattung. Schon die Basisversion fährt mit sehr kompletter Serienausstattung vor, darunter Sitzheizung, Sitzlüftung und Massage für Fahrer und Beifahrer, Panorama-Glasdach, umfangreiche Assistenzsysteme und ein Infotainmentsystem mit Sprachsteuerung. In den besser ausgestatteten Varianten dürfen sich sogar die Fondpassagiere über Sitzklimatisierung und Massage freuen, inklusive eines eigenen Displays zur Steuerung von Komfort- und Infotainmentfunktionen. Ein stabiler Klapptisch an der Rückseite des Beifahrersitzes unterstreicht, dass hier jemand sehr genau darüber nachgedacht hat, wie Menschen im Fond tatsächlich reisen.



Auch beim Gepäck zeigt sich der P7+ alltagstauglich. Die Heckklappe öffnet weit und macht das Beladen deutlich einfacher, als es die flache Dachlinie zunächst vermuten lässt. Der Kofferraum schluckt 573 Liter. Wer die Rückbank umlegt, erhält einen großen, gut nutzbaren Laderaum, in den man sich zur Not sogar ausgestreckt reinlegen kann. Der Wagen wirkt damit nicht wie eine formverliebte Designübung, sondern wie eine Limousine, die Raum, Komfort und Reichweite zusammenbringen soll. Genau das dürfte in Europa erheblich besser funktionieren als die bisherige Interpretation.



Im Cockpit herrscht der inzwischen etablierte Digital-Minimalismus. Ein 15,6 Zoll großer Touchscreen in der Mitte übernimmt fast alle zentralen Funktionen, dazu kommen ein sehr schmales 8,8-Zoll-Display hinter dem Lenkrad sowie erstmals ein großes Head-up-Display, das serienmäßig eingebaut ist. Letzteres ist ein Gewinn, weil alle relevanten Informationen direkt im Sichtfeld auftauchen. Manchmal allerdings auch zu viele, wenn an wuseligen Kreuzungen jedes Gefährt vor und neben dem Auto schematisch angezeigt wird. Auch bei Konnektivität und Komfortausstattung geizt Xpeng nicht. Apple CarPlay und Android Auto funktionieren kabellos, zwei Smartphones lassen sich induktiv laden, und die Serienausstattung fällt selbst in der Basis bemerkenswert komplett aus. Sitzheizung, Sitzlüftung, Massage, Panorama-Glasdach, Assistenzpaket, Sprachsteuerung – alles nicht als teure Verlockung im Konfigurator versteckt, sondern weitgehend schon serienmäßig an Bord.



Im Detail offenbart die Bedienung allerdings jene Schattenseite, die inzwischen viele stark digitalisierten Autos begleitet. Weil fast alle Funktionen über den Zentralbildschirm laufen, wird die erste Begegnung mit dem P7+ schnell zu einer kleinen Suchaufgabe. Was klassisch per Taste schneller erledigt wäre, versteckt sich hier oft in Menüs und Untermenüs. Das mag für technikaffine Nutzer nach Gewöhnung funktionieren, bleibt im Fahralltag aber nicht immer ideal. Gerade bei fahrrelevanten Einstellungen wünscht man sich weniger digitale Konsequenz und dafür etwas mehr pragmatische Direktheit.



Das ist schade, weil der übrige Eindruck des Autos in Bewegung durchaus stimmig ausfällt. Für den ersten Fahreindruck stand die Long-Range-Version mit Heckantrieb bereit. Deren Elektromotor leistet 230 kW beziehungsweise 313 PS und bewegt die große Limousine mit erfreulicher Souveränität. Der Vortrieb setzt spontan ein, bleibt aber angenehm dosierbar. Das Auto wirkt nie hektisch, sondern eher gelassen kräftig. Diese Form der Leistungsentfaltung passt ausgezeichnet zum Format: schnell genug für müheloses Reisen, kräftig genug für zügige Zwischenspurts, ohne ständig sportliches Theater veranstalten zu wollen.



Auch auf kurvigen Strecken gibt sich der Xpeng erfreulich sortiert. Das adaptive Fahrwerk hält den Aufbau sauber unter Kontrolle, ohne ihn übertrieben hart wirken zu lassen. In der strafferen Abstimmung bleibt die Karosserie erstaunlich ruhig, selbst wenn das Tempo steigt. Die Lenkung könnte um die Mittellage präziser und verbindlicher sein, weil ihr dort etwas Rückmeldung und Klarheit fehlen. Trotzdem fühlt sich der P7+ nicht unbeholfen an. Er lässt sich ordentlich platzieren und vermittelt den Eindruck eines Fahrzeugs, das bewusst auf einen ausgewogenen Mix aus Komfort und Stabilität abgestimmt wurde.



Die Sitze verraten dabei viel über die tatsächliche Prioritätensetzung. Sie sind weich genug für lange Etappen und setzen eher auf Bequemlichkeit als auf ausgeprägten Seitenhalt. Das ist keine Schwäche, sondern eher eine Charakterfrage. Der P7+ ist keine E-Limousine für Leute, die jede Autobahnauffahrt als persönlichen Qualifikationslauf betrachten. Er ist ein Auto für entspanntes, zügiges Vorankommen, möglichst leise und möglichst stressarm.



Umso mehr wird der insgesamt positive Eindruck getrübt durch die von Tesla eingeführte Unart, nahezu alle Fahrfunktionen im großen Mittelmonitor in Untermenüs zu verstecken, hier noch kombiniert mit dem chinesischen Rigorismus auf peinlichst exakte Einhaltung der EU-Vorgaben fürs assistierte Fahren. So wurde die erste Ausfahrt mit der Limousine zur einem Suchspiel der Funktionen und enervierenden Gerangel mit den Assistenzsystemen. Selbst, wenn man fast alles Warngebimmel und -gezuppel ausgeschaltet hat, nervt das System mit Tönen und Hinweisen, dass eben jene Funktionen ausgeschaltet sind, wobei der Spurverlassenswarner sich auch einfach immer wieder mal selbsttätig aktiviert. Geradezu übergriffig wirkt der Spurassistent, der immer wieder heftig am Lenkrad zerrt, was vor allem in Fahrspur-Verengungen zu einem stressigen Kampf gegen die Elektronik wird. Auch wenn die Verantwortlichen versichern, dass es sich um Vorserienmodelle und/oder Software-Bugs handelt – die beste Werbung für ein Auto, dass Xpeng als „erstes software-definiertes Fahrzeug der Marke“ feiert, ist es sicher nicht.



Sehr überzeugend ist dagegen das Thema Laden. Drei Varianten stehen zur Wahl: Das Basismodell kombiniert einen 180 kW (245 PS) starken Heckantrieb mit einer 61,7-kWh-Batterie, die Long-Range- und AWD-Versionen (370 kW)/503 PS) nutzen einen 74,9-kWh-Akku. Alle setzen auf LFP-Zellchemie (Eisen-Phosphat), die ohne seltene Materialien wie Kobalt, Mangan und Nickel auskommt. Dank 800-Volt-Architektur verspricht Xpeng hohe Ladeleistungen, in denen die Batterien in 10-12 Minuten von 10-80 Prozent gefüllt werden können. So soll das Basismodell am DC-Schnelllader bis zu 350 kW, die größeren Akkuversionen unter idealen Bedingungen sogar bis zu 446 kW erreichen. Wobei in der Praxis weniger der theoretische Peak als die tatsächliche Ladekurve zählt – und die hinterließ bei unserem Test einen erfreulich starken Eindruck. Schon kurz nach dem Anstecken stieg die Leistung trotz 35 Prozent Restkapazität auf 270 kW an und blieb auf bemerkenswert hohem Niveau. AC-Laden geht allerdings nur mit 11 kW, was dann laut Datenblatt 8,5 Stunden dauert.



Auch beim Verbrauch hinterlässt die Limousine den Eindruck, dass Aerodynamik, Antrieb und Fahrzeugabstimmung vernünftig zusammenspielen. Im gemischten Betrieb, darunter große Autobahnanteile mit gleichmäßigen Tempo um die 120 km/h, zeigte der Bordcomputer am Ende 19,7 kWh, gut drei kW/h mehr als angegeben (16,4 kW/h). Doch für Größe und Gewicht (2,7 Tonnen) des Wagens ist das ein durchaus stimmiges Ergebnis. Die WLTP-Reichweiten sollen je nach Version von 455 bis 530 Kilometern reichen. Das wirkt nicht spektakulär, aber angesichts der schnellen Ladetechnik völlig ausreichend.



Preislich startet die Baureihe bei 46.600 Euro. Dafür gibt es bereits sehr viel Auto mit erstaunlich wenig Aufpreis. Die Long-Range-Version kostet 49.600 Euro, das Allrad-Topmodell mit 503 PS steht mit 53.600 Euro in der Liste. Die Auswahl an Extras fällt auffallend kurz aus. Im Wesentlichen bleiben Anhängerkupplung und Metalliclack, der Rest ist weitgehend serienmäßig an Bord. Das macht die Konfiguration einfach und nimmt den sonst üblichen Premium-Marken-Zirkus aus Paketen, Kreuzen und Preissteigerungen spürbar aus dem Spiel.



Am Ende bleibt der Eindruck einer großen, komfortorientierten und technisch ernstzunehmenden Elektro-Limousine, die ihre stärksten Momente beim Fahren und Laden hat. Der Xpeng P7+ fährt angenehm unaufgeregt, bietet viel Raum und schafft es, Langstreckenqualität mit ordentlicher Effizienz zu verbinden. Dass ausgerechnet Bedienung und Assistenz noch unnötig viel Aufmerksamkeit binden, passt nicht ganz ins Bild. Nur bei der Bedienlogik und den Assistenzsystemen sollte Xpeng dringend nachschärfen, sonst wird aus dem entspannten Reisewagen schnell ein digitales Erziehungsprogramm auf Rädern. (aum)



Daten Xpeng P7+ RWD Long Range



Länge x Breite x Höhe (m): 5,07 x 1,94 x 1,51

Radstand (m): 3,00

Antrieb: Elektrisch, 230 kW (313 PS), Heckantrieb, Automatikgetriebe

Max. Drehmoment: 450 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,2 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 16,4 kWh

Batteriekapazität: 74,9 kWh

Reichweite (WLTP): 530 km

Max. Ladeleistung: 11 kW AC/ 446 kW DC

Leergewicht / Zuladung: 2585 kg / 460 kg

Kofferraumvolumen: 573-1931 Liter + 25 Liter (Frunk)

Anhängelast: 1500 kg

Preis: 49.600 Euro

