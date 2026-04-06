Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Glaubt hier jemand an den Zauber der 12.00-Uhr-Regel? Früher unterhielten die Mineralölkonzerne große Informationsnetze, um die Preise an den Tankstellen in der Nachbarschaft im Blick zu haben und auf Preisänderungen reagieren zu können. Dann nahmen die Benzinpreis-Apps ihnen diese Arbeit ab. Statt Regionalmanager übernahm ein Computer in der Zentrale die Preispolitik, basierend auf den bundesweiten Echtzeitdaten der Benzinpreis-Apps. So war beiden geholfen – den Tankenden und den Tankstellen. Die Echtzeitdaten bekommen sie immer noch frei Haus. Aber den Computer können sie abstellen. Wegen der 12.00-Uhr-Regel wird alles einfacher, aber bisher nicht billiger. Warum auch?

Insgesamt 693.931 Texte wurden in den vergangenen sieben Tagen abgerufen, 28.226 davon als RTF- und 81.878 als PDF-Downloads. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:



1. Deutschlands kleinstes Wohnmobil ist da

2. Fahrbericht Leapmotor B10 Hybrid EV: Zwei Welten unter einer Haube

3. Fahrbericht: Haval H6 und Jolion Pro mischen den SUV-Markt auf

4. Magirus gründet Geschäftseinheit Defense & Security

5. Seat und Cupra starten Serienfertigung von Batteriesystemen

6. Fahrbericht Kia EV2: Klein-SUV zum Kampfpreis

7. Ducati setzt mit der Centenario Maßstäbe

8. Skoda Elroq und Enyaq bekommen Updates

9. Der Citroën C3 Aircross ist die beste Wahl

10. Noch ein Hersteller lässt die Elektroblase platzen



830.198 Fotos und 6854 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche a n unsere rund eine Million Leser und die Kollegen in den Medien aus, die unser Material verwenden. Das Foto der Woche zeigt die Yamaha Ténéré 700 World Raid, das Video der Woche, das Video der Woche den DS 3 „Maison Sarah Lavoine“. (aum)

