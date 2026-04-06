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Next Generation Mobility

Moto-GP-Feeling mit der Aprilia RS 457

aum – 6. April 2026

Aprilia bringt die RS 457 als Sonderedition „GP Replica“ in den Farben und Grafiken der Moto-GP-Rennmaschinen. Sie verfügt außerdem serienmäßig über einen Quickshifter sowie Vorderradbremsbeläge mit höherem Reibungskoeffizienten. Zur Sonderausstattung gehören auch eine Abdeckung für den Soziussitz sowie eine neue schwarze Lackierung für den Aluminiumrahmen, die Schwinge und die Gabelbrücke.

Die Leistung des 48 PS (35 kW) starken Parallel-Twins bleibt unangetastet, so dass auch die GP Replica mit dem A2-Führerschein gefahren werden darf. Der Preis: 7550 Euro. (aum)

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Aprilia RS 457 „GP Replica“.

Aprilia RS 457 „GP Replica“.

Photo: Piaggio via Autoren-Union Mobilität

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Photo: Piaggio via Autoren-Union Mobilität

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