Der DS 3 „Maison Sarah Lavoine“: Schönes tut gut

Wie in der Mode arbeitet DS Automobiles jährlich mit wechselnden Kollektionen, um die Fahrzeugmodelle neu zu interpretieren. Für die diesjährige Kollektion des DS 3 kooperiert die Pariser Premiummarke mit dem Label Maison Sarah Lavoine der Designerin und Architektin Sarah Poniatowski.

Der DS 3 „Maison Sarah Lavoine“ startet bei 35.720 Euro und ist ab Mai in Deutschland bestellbar. Ihn zeichnen farbige Dekorstreifen auf Dach, hinteren Seitenteilen und im oberen Bereich der Heckklappe in der exklusiven Farbe Sarah-Blau, 18-Zoll-Leichtmetallräder mit farblich abgestimmten Nabenkappen sowie ein spezifisches Emblem auf der Motorhaube aus. Neben Grau, Blau und Schwarz steht als exklusiver Lackton Smaragdgrün zur Wahl.



Einstiegsleisten mit der Signatur von Sarah Poniatowski und dem Schriftzug „Le beau fait du bien“ (Schönes tut gut) setzen einen besonderen Akzent. Im Innenraum prägt schwarzes Alcantara das Ambiente. Ton in Ton gestickte Logos von Maison Sarah Lavoine (MSL) in den Kopfstützen sowie Ziernähte in Creme und Blau unterstreichen den besonderen Charakter des Kollektionsmodells. Instrumententafel und Türverkleidungen sind mit cremefarbenen Applikationen und farblich abgestimmten Nähten gestaltet. Die Ergonomie der Vordersitze wurde durch eine neu gestaltete, reduzierte Mittelkonsole optimiert.



Zur Markteinführung begleitet DS Automobiles den DS 3 Maison Sarah Lavoine mit der neuen Applikation „Majelan X Automotive Mix“. Sie steht im ersten Jahr kostenfrei zur Verfügung und wurde in exklusiver Zusammenarbeit mit Majelan X, einer führenden französischen Plattform für digitale Audioinhalte und Künstliche Intelligenz, entwickelt. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum an Inhalten – von Podcasts über vertonte Presseartikel bis hin zu redaktionellen Premiumformaten sowie eigens produzierten Inhalten von DS Automobiles. Die Nutzung erfolgt über den 10,3-Zoll-HD-Touchscreen.



Der DS 3 Maison Sarah Lavoine ist als Hybrid und vollelektrischer E-Tense erhältlich. (aum)