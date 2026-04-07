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Exklusiv: Vielfalt statt Elektro-Einheitskurs

aum – 7. April 2026

Von Frank Wald

Mit klarer Strategie und breitem Angebot will GWM den deutschen Markt erobern. „Der deutsche Markt ist extrem kompetitiv“, sagt Johannes Brandenburger, Geschäftsführer der deutschen GWM-Importeursgesellschaft „O! Automobile GmbH“. Dennoch oder eben deshalb setzt der Manager auf kontinuierliches Wachstum statt schneller Expansion. Entscheidend seien ein starkes Händlernetz, attraktive Preise und ein überzeugendes Portfolio.

Dabei geht GWM bewusst einen anderen Weg als viele Wettbewerber. „Unser Schwerpunkt ist die Vielfalt“, betont Brandenburger. Neben Elektroautos spielen auch Plug-in-Hybride und klassische Verbrenner eine Rolle, um unterschiedliche Kundenbedürfnisse zu bedienen. Vor allem mit der neuen Haval-Modelllinie will das Unternehmen punkten. „Der Preis ist ein Schlüsselfaktor, aber genauso wichtig ist das Verhältnis von Preis und Leistung.“ Eine üppige Ausstattung bereits in der Basisversion soll Wettbewerbsvorteile schaffen und neue Zielgruppen erschließen. (aum)

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Johannes Brandenburger, Geschäftsführer der O! Automobile GmbH, der deutschen Importeursgesellschaft für GWM.

Johannes Brandenburger, Geschäftsführer der O! Automobile GmbH, der deutschen Importeursgesellschaft für GWM.

Photo: Autoren-Union Mobilität/O! Automobile

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