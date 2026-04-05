Ducati sucht Geschichten von Reisen mit der Multistrada V4

Ducati sucht erneut „Multistrada V4 Voyagers“, die von ihren Reisen berichten: Sechs Gewinner erhalten ein offizielles Reiseset von Ducati, eine Trophäe und die Möglichkeit, ihre Geschichte über die offiziellen Kanäle des Herstellers zu teilen. Zudem bekommen sie Zugang zu exklusiven Erlebnissen – darunter die „Borgo Panigale Experience“ und einen Drei-Tages-Pass für die World Ducati Week 2026, die ganz im Zeichen des 100-jährigen Firmenjubiläums steht.

Für die diesjährige Ausgabe können sich Interessierte bis zum 2. Mai über das Formular im entsprechenden Bereich der offiziellen Ducati-Website registrieren und Fotos, Videos sowie einen schriftlichen Bericht über ihre Reiseerfahrungen mit der Multistrada V4 hochladen. Der Wettbewerb steht allen offen, die das Modell aktuell fahren oder früher besessen haben.



Die eingereichten Materialien werden von einer Jury bewertet, die die Gewinner in mehreren Kategorien auswählt. Diese sollen die vielfältigen Facetten des Motorradreisens hervorheben: von Abenteuerreisen über Gruppenfahrten und Touren mit einem Ducati Official Club bis hin zur längsten zurückgelegten Strecke sowie Solo-Erlebnissen. Eine Sonderkategorie prämiert außerdem die Reise, die die Werte von Ducati am besten interpretiert und vermittelt.



Die erste Ausgabe des Wettbewerbs verzeichnete im vergangenen Jahr Teilnehmer aus 48 Ländern – von Amerika bis Asien –, die Geschichten, Fotos und Videos ihrer Reisen mit dem Motorrad aus Borgo Panigale teilten. (aum)