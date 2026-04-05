Vorschau: Ein Vorreiter, zwei Hybride und viele Erinnerungen

Lange angekündigt und mit Spannung erwartet: Mit dem Cupra Raval kommt endlich ein B-Segment-Elektroauto aus dem Volkswagen-Konzern. Wir stellen den Vorreiter näher vor, dem in diesem Jahr auch der VW ID Polo folgen wird. Beide rollen im gleichen Werk vom Band.

KGM ist vielen Autofahrern hierzulande wohl eher noch kein fester Begriff. Dahinter steckt die Nachfolgefirma von Ssangyong. Sie bringt nun das SUV Actyon als Hybrid mit 204 PS Systemleistung auf den Markt, wobei der Elektromotor stärker ist als der 1,5-Liter-Turbobenziner. Michael Kirchberger stellt das Auto im Fahrbericht vor.



Eine bekannte und dauerhafte Größe ist hingegen der Toyota RAV4, der als SUV-Pionier gilt. Jetzt kommt die nächste Modellgeneration auf den Markt, ausschließlich als Voll- und Plug-in-Hybrid. Das Design ist ebenso neu wie die Plattform.



Mit dem Berlingo startete Citroën vor 30 Jahren ebenfalls ein neues Segment, das Nutzfahrzeugcharakter mit Familientransporterqualitäten verband und in Deutschland den wenig schmeichelhaften Namen „Hochdachkombi“ erhielt. Wir blicken zurück. Eine ganz persönliche Rückschau liefert Peter Schwerdtmann in einem anderen Fall: Anlass ist die Fahrt mit dem aktuellen VW Multivan, die viele Erinnerungen weckt.



Michael Kirchberger stellt im Praxistest den Peugeot 308 SW Hybrid vor. Er sieht in ihm einen „Meister des Alltags“, der in der Stadt sparsam und auf der Landstraße zügig unterwegs ist.



Der Bestand an Reisemobilen wächst stetig: Mehr Freizeitfahrzeuge auf den Straßen führen zwangsläufig auch zu einem höheren Schadenaufkommen. Deren Beurteilung ist nicht einfach, deshalb gibt es seit 2020 spezielle Gutachter für Wohnmobile und Caravans.



Wie gewohnt finden Sie darüber hinaus tagesaktuelle Meldungen rund um die bunte Welt der Mobilität sowie die Fahrzeugindustrie und die Verkehrspolitik. (aum)



