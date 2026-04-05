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Next Generation Mobility

Florian Laudan geht von ZF zu Porsche

aum – 2. April 2026

Florian Laudan (53) übernimmt bei der Porsche die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Er folgt auf Dr. Sebastian Rudolph, der seit Jahresbeginn die Konzernkommunikation der Volkswagen AG verantwortet.

Florian Laudan kommt von ZF, wo er zuletzt als Senior Vice President die Konzernkommunikation und das Marketing leitete. Zuvor hatte er mehrere Führungsfunktionen bei der Mercedes-Benz Bank AG und der Daimler Truck AG inne. Als Head of Communications war er für Daimler Truck Asia mehrere Jahre in Indien und Japan tätig. Anschließend wechselte er in die Zentrale als Head of PR and Internal Communications, Communications Trucks & Buses.

2022 übernahm er zunächst die Leitung der Kommunikation der Commercial Vehicle Division der ZF Friedrichshafen AG, bevor er 2024 zum Leiter der Konzernkommunikation und des Marketings ernannt wurde. (aum)

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Florian Laudan.

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Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Florian Laudan.

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