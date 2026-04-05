Sommer, Sonne, Sylt und jede Menge Harleys

Das örtliche Chapter der Harley Owners Group (H.O.G.) organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Sommerparty auf Sylt. Sie findet vom 11. bis 14. Juni statt (der Sonntag ist als Abreisetag eingeplant). Frühankömmlinge erhalten am Donnerstag ein Stück Begrüßungstorte bei Maren und Michael Knote in ihrem Laden „Harley-Davidson Fashion Sylt“. Am Abend sticht die „Sylt Express“ zur Cruise Night mit DJ in See. Da die Zahl der Passagiere auf 500 begrenzt ist, sollte der maritime Ausflug im Vorfeld separat gebucht werden.

Am Freitag steht Shopping auf dem Programm. Dann verwandelt sich die Elisabethstraße in Westerland in eine Main Street für Harley-Davidson-Fans. Am Abend findet die traditionelle Party im Kursaal der Inselhauptstadt statt. Für einen Begrüßungscocktail und ein reichhaltiges Büfett ist ebenso gesorgt wie für eine große Tombola und Live-Musik mit der Band „Backdrop“, die die 80er-Jahre aufleben lässt.



Am Samstag stehen Hunderte von Maschinen an der Kurpromenade in Westerland bereit, um von dort in einer großen Motorradparade mit Zwischenstopps über die Insel nach Wenningstedt zu fahren.



Die Teilnehmerzahl ist limitiert, die Anmeldung kostet 99 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind der Eintritt zur Bikerparty mit Pin, Präsent und Büfett, Verzehrgutscheine für die Paradestopps sowie vergünstigte Inselüberfahrten per Bahn oder Schiff. Weitere Informationen und die Buchungsunterlagen finden sich unter www.sylt-chapter.co. (aum)



