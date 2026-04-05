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Next Generation Mobility

Kia PV5 als flexibler Crew Van

aum – 2. April 2026

Kia erweitert das Angebot beim PV5 um die Ausführung Crew Van. Er basiert auf der Langversion des Cargo („International Van of the Year 2026“), bietet aber die Möglichkeit, zwischen zwei- und fünfsitziger Konfiguration zu wechseln. Ein One-Touch-Sitzhebel-System ermöglicht es dem Fahrer, mit einem Griff die Rückenlehne des Transporters zu entsperren, die Sitzfläche hochzuklappen und die Trennwand nach hinten zu verschieben, so dass drei zusätzliche Plätze entstehen.

Der Innenraum des Kia PV5 Crew Van verfügt über ein Schienensystem zur Sicherung der Ladung und zum Anbringen von Zubehör. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen die „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) und ein strapazierfähiger, rutschfester Boden.
Das Laderaumvolumen beträgt je nach Konfiguration 2,4 (Fünfsitzer) oder 3,7 Kubikmeter (Zweisitzer), die Länge der Ladefläche variiert zwischen 1,97 und 1,28 Metern. Der PV5 Crew Van ist mit einer 51,5-kWh-Batterie ausgestattet, wird nach WLTP voraussichtlich eine Reichweite von rund 280 Kilometern haben (Homologation noch ausstehend) und bietet eine maximale Nutzlast von 625 Kilogramm.

Die Produktion soll Ende des Monats beginnen, ein Zeitpunkt für die Markteinführung steht noch nicht fest. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

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Kia PV5 Crew Van.

Kia PV5 Crew Van.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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