Fahrbericht Renault Twingo E-Tech: Der Kleine lächelt wieder

Er ist wieder da, und das obwohl er tatsächlich niemals verschwunden war. Klingt irgendwie kryptisch, doch im konkreten Fall geht es um den Renault Twingo, der zwar seit 1992 im Angebot des Konzerns steht, bei dem die zuletzt gebauten Modellgenerationen aber selbst von überzeugten Renault-Freunden am liebsten ignoriert werden. Als 1992 der erste Twingo auf den Markt rollte, entwickelte sich der pfiffige Kleinwagen mit dem freundlichen Gesicht auf Anhieb zum Publikumsliebling. Diesen Status haben die zusammen mit Smart produzierten Nachfolger nie erreicht. Doch nun ist die Twingo-Welt wieder in Ordnung.

Mit dem Twingo E-Tech rollt jetzt die elektrische Version des Bestsellers zu den Kunden – und das mit dem unwiderstehlichen Dackelblick, der scheinbar bettelt „nimm mich mit nach Haus“. Was nicht übermäßig schwer fallen dürfte, denn mit einem Preis von 19.990 Euro in der Variante „Evolution“ übernimmt der Twingo die Rolle eines Preisbrechers. Die besser ausgestattete Version „Techno“ steht für 21.590 Euro bei den Renault-Händlern.



Als der Ur-Twingo auf den Markt kam, war die Kleinwagenklasse noch voll belegt. Das hat sich inzwischen gründlich geändert, und dieses einst beleibte Segment besitzt heute nur noch einen Marktanteil von fünf Prozent. Mit dem elektrischen Twingo bleibt Renault dieser automobilen Klasse treu und dürfte den Mitbewerbern, die ebenfalls einen elektrischen Kleinwagen planen, zu denken geben. Zwischen den ersten Zeichnungen der Kreativen im Renault-Entwicklungszentrum bei Paris und dem Produktionsstart im slowenischen Werk des Unternehmens vergingen nur knapp zwei Jahre. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Entwicklungspartner ACDC in Shanghai, so dass ein französischer Klassiker mit „China Speed“ entwickelt wurde.



Das Ergebnis ist ein 3,79 Meter langer Kleinwagen mit vier Türen plus Heckklappe, der die praktischen Eigenschaften seines Urahns in die elektrische Epoche transportiert. Beim Design orientierten sich die Pariser Kreativen zwar unübersehbar am 1992 erstmals gezeigten Vorbild, schufen aber gleichzeitig eine eigenständige Silhouette.



Im Innenraum setzt sich dieser Designansatz weiter fort. Viele farbige Designelemente erinnern an den Klassiker, doch wurde das ganze zu einem aktuellen Cocktail gemixt, in das lediglich das Lenkrad nicht hineinpasst. Aus Kostengründen musste auf eine eigene Entwicklung verzichtet werden, und deshalb wurde auf ein Lenkrad aus einem der größeren Modelle zurückgegriffen. Hier wäre weniger tatsächlich mehr gewesen. Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf kompakten Bildschirm, der ihm die wichtigsten Informationen liefert. Neben dem Lenkrad platzierte die Kreativabteilung einen zehn Zoll messenden Monitor für die Abteilungen Konnektivität, Infotainment und Navigation.



Premiere in einem Kleinwagen feiert das Multimediasystem Open Link einschließlich Zugang zu den Diensten Google Maps, der Sprachsteuerung Google Assistant und Google Play mit Zugriff auf mehr als 100 Apps. In den beiden Versionen sind zwei USB-C-Anschlüsse an Bord.



Dank des für in dieser Klasse großzügig bemessenen Radstands von 2,49 Metern erreicht der kleinste Renault gute Werte für den Innenraum. Wie beim Ur-Modell lassen sich die beiden Sitze im Fond um 17 Zentimeter nach hinten schieben, so dass zusätzlicher Raum entsteht Allerdings ist der Kofferraum dann weitgehend verschwunden. Im Normalzustand fasst das Gepäckabteil 360 Liter, was sich bei umgelegten Rücksitzen auf rund 1000 Liter vergrößern lässt. Dank der umklappbaren Rückenlehne des Beifahrersitzes lassen sich auch sperrige Dinge wie Surfbretter problemlos transportieren. Im Innenraum brachten die Designer wieder viele pfiffige Details unter und übernahmen vom rumänischen Ableger Dacia auch zwei You-Clip-Halterungen. Nicht für Geld und gute Worte gibt es allerdings das einst so beliebte Faltdach, das den kleinen Twingo fast zu einer Cabrio-Limousine mutieren ließ.



Als Antrieb wählten die Renault-Entwickler einen 60 kW (82 PS) starken E-Motor, der die Vorderräder antreibt und von einem 27,5 kWh starken LFP-Akku mit Energie versorgt wird. Als Reichweite verspricht das Unternehmen 263 Kilometer (nach WLTP) und einen Verbrauch von 12,2 kWh. Beide Werte, das zeigte eine erste Ausfahrt über Land- und Stadtstraßen sind durchaus realistisch. An der Ladesäule vergehen entweder rund zweieinhalb Stunden, wenn mit elf kW geladen wird. Beim schnellen Laden (maximal 50 kW sind möglich) vergeht eine halbe Stunde bis der Akku von zehn auf 80 Prozent geladen ist. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 130 km/h erreicht. Das ist vollkommen ausreichend für einen Stadtwagen, der allerdings jenseits von 90 km/h deutliche Windgeräusche entwickelt.



Dass ein vor allem für den Einsatz im städtischen Umfeld entwickelter Kleinwagen nicht als dynamischer Kurvenräuber rüberkommt, versteht sich von selbst, doch wenn es der Fahrer (oder die Fahrerin) darauf ankommen lässt, zeigt der Twingo durchaus sportliche Eigenschaften. Die Leistung entfaltet sich angenehm (0-50 km/h in 3,85 Sekunden). In diesem Biotop macht sich auch der mit 9,7 Metern angenehm geringe Wendekreis positiv bemerkbar. Die Lenkung ist präzise und die Bremsen greifen bei Bedarf beherzt zu. Wobei sich die Bremsen schonen lassen, wenn die bei der Variante Techno serienmäßige Einstellung „One Pedal Drive“ gewählt wird. Dadurch verbessert sich einmal die Reichweite durch die in den Akku geleitete Bremsenergie, und außerdem rollt der Twingo vor der roten Ampel gelassen bis zum Stillstand aus, ohne dass die Bremsbeläge belastet werden.



Der neue Twingo mit dem vertrauten, beinahe lächelnden Gesicht soll sich, so Renault-Deutschland-Chef Florian Kraft, zu einer „wichtigen Säule in unserem Absatz entwickeln“. Überhaupt hat die Renault Group (Renault, Dacia, Alpine) ehrgeizige Pläne. „Bis zum Jahr 2030 wollen wir in Deutschland wieder zum größten Importeur werden.“ (aum)



Daten Renault Twingo E-Tech elektrisch



Länge x Breite x Höhe (m): 3,79 x 1,72 x 1,49

Radstand (m): 2,49

Antrieb: elektrisch, FWD

Leistung: 60 kW / 82 PS

Max. Drehmoment: 175 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Beschleunigung (0 auf 50 km/h): 3,8 Sek.

Reichweite: 263 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 12,2 kWh

Leergewicht / Zuladung: min.1200 kg / 395 kg

Preis: 19.990 Euro