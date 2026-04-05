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Next Generation Mobility

Neue Marketingleiterin bei Citroën

aum – 2. April 2026

Stefanie Becker wechselt als Marketingchefin zu Citroën. Sie war zuletzt Leiterin Onlinevertrieb und e-Commerce bei Stellantis. Becker folgt auf Roman Franke, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Stefanie Becker verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Marketing, Media und digitalem Vertrieb. Von 2017 bis 2019 war sie Marketingleiterin bei Peugeot. Davor verantwortete sie als Managerin Media die Media-Strategie für die damaligen PSA-Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland. Ihre berufliche Laufbahn begann Becker bei der Mediaagentur Media Com, wo sie unter anderem für Kunden wie Skoda und Volkswagen in Deutschland sowie Procter & Gamble tätig war. (aum)

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Stefanie Becker.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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