New York 2026: Hyundai setzt in den USA auf Leiterrahmen

Hyundai überrascht auf der New York International Auto Show (–12.4.) mit einem Geländewagen im klassisch kantigen US-Look. Beim fünftürigen Boulder Concept handelt es sich um eine Studie für ein Mid-Size-Modell, das in vier Jahren in Serie gehen soll. Zunächst ist ein Pick-up geplant. Es ist die erste vollständig geschlossene Leiterrahmen-Architektur der Marke.

Der Hyundai Boulder Concept ist 4,91 Meter lang und verfügt über gegenläufig öffnende Türen, die den Einstieg in die zweite Reihe erleichtern. Die Griffe und Abschlepphaken bestehen aus reflektierendem Material und heben das Fahrzeug bei Nacht besonders hervor. Neuartig ist auch die Heckklappe mit Doppelscharnier, die sich von beiden Seiten öffnen lässt. Die Heckscheibe ist elektrisch versenkbar, sodass Platz für besonders lange Gegenstände geschaffen oder für zusätzliche Belüftung gesorgt werden kann. Der Boulder wurde so konzipiert, dass sich Zubehör besonders leicht anbringen lässt.



Im Innenraum der Studie kommen an vielen Stellen robuste Materialien zum Einsatz. Die am häufigsten genutzten Bedienelemente sind mit griffigen, physischen Drehknöpfen und Tasten ausgestattet, die leicht erreichbar sind und auch bei Fahrten über unebenes Gelände eine sichere Bedienung gewährleisten. Mit an Bord sind außerdem ausklappbare Ablagetische.



Vor dem Hintergrund der US-Zollpolitik werden die künftigen Serienmodelle auf Leiterrahmen nicht nur in Amerika entworfen und entwickelt, sondern auch dort gebaut sowie aus von Hyundai produziertem US-Stahl gefertigt. (aum)



Die Marke stellt auf der NYIAS das Boulder Concept vor. Die 4,91 Meter lange Geländewagenstudie mit neuen Ideen soll einen Ausblick auf einen Mid-Size-Pick-up geben.