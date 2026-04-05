Der BMW iX3 ist „World Car of the Year 2026“ (WCOTY). Der erste Vertreter der sogenannten „Neuen Klasse“ setzte sich im Endspurt gegen den in Europa nicht erhältlichen Hyundai Palisade und den Nissan Leaf durch. Zudem wurde der BMW zum „World Electric Car of the Year“ gekürt.

Der Titel „World Luxury Car of the Year“ ging an den Lucid Gravity. Hyundai gewann mit dem Ioniq 6 N die Performance-Kategorie, und „World Urban Car of the Year“ wurde der Firefly, die gleichnamige Submarke von Nio. Der Designpreis ging an Mazda für den 6 e.



Insgesamt hatten 48 Neuheiten zur Wahl gestanden, von denen zunächst zehn als Finalisten nominiert wurden. Drei von ihnen wurden dann als Kandidaten für die Endabstimmung auserkoren. Die Jury setzte sich aus rund 100 internationalen Motorjournalisten zusammen. (aum)