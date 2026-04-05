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Next Generation Mobility

Der BMW iX3 ist „World Car of the Year 2026“

aum – 1. April 2026

Der BMW iX3 ist „World Car of the Year 2026“ (WCOTY). Der erste Vertreter der sogenannten „Neuen Klasse“ setzte sich im Endspurt gegen den in Europa nicht erhältlichen Hyundai Palisade und den Nissan Leaf durch. Zudem wurde der BMW zum „World Electric Car of the Year“ gekürt.

Der Titel „World Luxury Car of the Year“ ging an den Lucid Gravity. Hyundai gewann mit dem Ioniq 6 N die Performance-Kategorie, und „World Urban Car of the Year“ wurde der Firefly, die gleichnamige Submarke von Nio. Der Designpreis ging an Mazda für den 6 e.

Insgesamt hatten 48 Neuheiten zur Wahl gestanden, von denen zunächst zehn als Finalisten nominiert wurden. Drei von ihnen wurden dann als Kandidaten für die Endabstimmung auserkoren. Die Jury setzte sich aus rund 100 internationalen Motorjournalisten zusammen. (aum)

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BMW iX3.

BMW iX3.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Palisade.

Hyundai Palisade.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Leaf

Nissan Leaf

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Lucid Gravity.

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Photo: Lucid via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Ioniq 6 N.

Hyundai Ioniq 6 N.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Brüssel Motor Show 2026: Nio Firefly.

Brüssel Motor Show 2026: Nio Firefly.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Walther Wuttke

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Mazda 6 e.

Mazda 6 e.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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