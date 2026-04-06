Längs eingebaute Einzelbetten sind die bevorzugte Schlafzimmereinrichtung im Kastenwagen-Camper. Sie bieten einen weitaus komfortableren Ein- und Ausstieg als Doppelquerbetten, lassen sich jedoch meist nur bei größeren Fahrzeuglängen als in der beliebten Sechs-Meter-Klasse realisieren. La Strada hat sich da etwas einfallen lassen: Im 5,93 Meter langen Regent E auf Basis des Mercedes Sprinter sind die Fußenden der Liegeflächen variabel, so dass sie tagsüber zusammen mit einem soliden Tisch als gemütlicher Sitz genutzt werden können.

Auch ansonsten spart der Camper an Platz, etwa beim Gas. Zudem fällt die Küche etwas kleiner aus. Dafür kann beim Polster zwischen zwischen fünf Echtleder-Ausführungen, neun Stoff-Mustern und -Farben sowie sechs Teilleder-Designs gewühlt werden Für den Möbelkorpus kann man unter neun, für die Klappen unter elf unterschiedlichen Dekors wählen.



Das alles hat seinen Preis: 106.570 Euro kostet das Grundmodell. Auch eine 4x4-Ausführung mit höher gelegtem Fahrwerk wird angeboten. (aum)