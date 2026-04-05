Kurz vor Mittag schnellen die Spritpreise um über 7 Cent nach oben

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Der gestrige Dienstag, der letzte Tag vor der Einführung der neuen Preisregelung für Kraftstoffe, war der teuerste Tanktag des gesamten Monats März. Im bundesweiten Mittel wurden laut ADAC 2,107 Euro für einen Liter Super E10 und 2,316 Euro für einen Liter Diesel fällig. Diesel liegt damit nur noch knapp unter dem Allzeithoch aus dem März 2022. Benzin hat sich binnen eines Monats um 31,3 Cent verteuert, Diesel um 55,7 Cent je Liter. Anders als üblich liegt der Dieselpreis zudem deutlich über dem Benzinpreis – trotz einer deutlich geringeren Besteuerung.

Im vergangenen Monat ging es bei den Spritpreisen fast ausschließlich nach oben. So war der 1. März bei beiden Kraftstoffsorten der günstigste Tag zum Tanken. Super kostete im Tagesmittel zum Monatsbeginn 1,794 Euro, Diesel 1,759 Euro je Liter. Der ADAC meldet als Monatsmittel für den Liter Diesel 2,164 Euro – und damit so viel wie noch nie. Super E10 lag im Schnitt bei 2,022 Euro je Liter. Damit blieb der Preis zwar 4,7 Cent unter dem des vom Beginn des Ukraine-Krieges geprägten Rekordmonats März 2022, doch der vergangene Monat war für Benzin der bis dato drittteuerste überhaupt.



Seit heute gilt in Deutschland, dass Preiserhöhungen bei Kraftstoffen nur noch einmal täglich um 12 Uhr mittags vorgenommen werden dürfen, während Preissenkungen weiterhin jederzeit möglich sind. Wie eine erste Auswertung der Kraftstoffpreise heute kurz nach 12 Uhr zeigt, kletterte der Preis im Vergleich zu kurz vor 12 Uhr für Super E10 um 7,6 Cent auf 2,175 Euro, der Dieselpreis um 7,5 Cent auf 2,376 Euro. Bis zum 2. April, 12 Uhr, dürfen die Spritpreise nach der neuen Regelung nur noch gleich bleiben oder sinken, nicht aber steigen.



Für Verbraucher bedeutet die neue Regelung: Besonders der Vormittag vor dem im Tagesverlauf einzig möglichen Erhöhungszeitpunkt dürfte künftig der günstigste Moment zum Tanken sein. Bisher waren es meist die frühen Abendstunden. (aum)



