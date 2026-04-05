Mercedes-Benz hat den GLS aktualisiert. Die S-Klasse unter den SUV, wie der Hersteller die Baureihe gerne nennt, bekommt eine neue Frontpartie mit aufrecht stehendem Stern, der je nach Markt auch beleuchtet ist. Das MB.OS mit KI macht das Infotainmentsystem zum intelligenten Begleiter. Völlig neu gestaltet wurde die Displayarchitektur mit serienmäßigem Superscreen, der sich über die gesamte Innenraumbreite erstreckt und aus drei jeweils 31,2 Zentimeter großen Bildschirmen besteht. Das Navigationssystem kombiniert künftig Google-Maps-Technologie mit der vertrauten Benutzeroberfläche. Portable MBUX-Fernsteuerungen ersetzen die bisherigen Tablets und ermöglichen den Fahrzeuginsassen einen intuitiven Zugriff auf Fahrzeugfunktionen sowie eine personalisierte Unterhaltungswelt für die beiden serienmäßigen Bildschirme im Fond.

Serienmäßig kommt der GLS mit drei voll elektrisch verstellbaren Sitzreihen. Alternativ kann die amerikanische Standardkonfiguration mit zwei mittleren Komfort-Einzelsitzen mit Armlehnen bestellt werden. Im Rahmen der Modellanpassung wurde zudem die Geräuschdämmung weiter verbessert. Die E-Active Body Control wirkt Wank-, Nick- und Hubbewegungen entgegen. Beim Bremsen und Beschleunigen taucht die Karosserie nicht mehr ein. Die cloudbasierte automatische Dämpferregelung passt das Fahrwerk vorausschauend an Bodenwellen an.



Die Motorenpalette umfasst Sechszylinder-Benzin- und -Dieselmotoren sowie einen Plug-in-Hybrid und als Spitzenmodell den GLS 580 4MATIC mit acht Zylindern, nun 537 PS (395 kW) und 750 Newtonmetern Drehmoment. (aum)

