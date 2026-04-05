Kia holt die Fußball-WM ins Auto

Kia holt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ins Auto. Für das Display des Infotainmentsystems „Connected Car Navigation Cockpit“ gibt es 17 unterschiedliche Motive zum Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet. Sie stehen bis Ende August zur Verfügung und können kostenlos über den Kia Connect Store heruntergeladen werden.

Sie ermöglichen es den Fahrzeugnutzern, die Farben und Grafiken des Kombiinstruments und des Infotainmentbildschirms sowie die Darstellung der Navigations- und Fahrinformationen individuell anzupassen. Außerdem lassen sich Animationen installieren, die beim Starten und Abschalten des Fahrzeugs angezeigt werden.



Während das erste, bereits im Dezember vorgestellte Display-Thema die offiziellen WM-Farben und die Designsprache aufgreift, haben die 16 neuen Inhalte konkretere Bezüge. So widmen sich 15 länderspezifische Themen den drei Gastgeberländern Kanada, Mexiko und den USA sowie einer Auswahl aus den insgesamt 48 Teilnehmerländern.



Sie beinhalten neben Deutschland auch Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, England, Frankreich, die Niederlande, Portugal, Saudi-Arabien, Spanien und Südkorea. Ein weiteres Display-Thema stellt das „49. Team“ und damit das Ballkind-Programm „Kia Official Match Ball Carrier“ (OMBC) sowie den erstmals veranstalteten Kia OMBC Cup für Kinder in den Mittelpunkt. Dabei übergeben die Kinder vor jedem Spiel der Weltmeisterschaft den offiziellen Spielball an den Schiedsrichter.



Zudem wird allen Teilnehmern des Ballkind-Programms ermöglicht, an einem Jugendfußballturnier teilzunehmen, bei dem sie von ehemaligen Fußballstars unterstützt werden.



Kia ist seit 2007 offizieller Partner des Weltfußballverbandes FIFA und bis 2030 offizieller Mobilitätspartner. Ein Film mit dem Titel „Ignite Your Football (Soccer) Fever at Kia Connect Store“ geht näher auf die neuen Display-Themen im Fahrzeug ein und zeigt den neuen Kia Seltos. Die zweite Generation des weltweit erfolgreichen kompakten SUV wurde im Dezember erstmals vorgestellt und wird im Laufe dieses Jahres auch in Europa eingeführt. (aum)