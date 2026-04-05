Das Auto – daran gibt es trotz aller Unkenrufe, Kritik und Krisen keinen Zweifel – hat gerade in Deutschland einen herausragenden Stellenwert. Seit Carl Benz am 29. Januar 1886 das von ihm konstruierte „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ zum Patent anmeldete, hat das Automobil die hiesige Wirtschaft, Gesellschaft und Alltagskultur geprägt. Nach durchaus holprigem Start, Kaiser Wilhelm II. etwa hielt das Auto „für eine vorübergehende Erscheinung“, ist es längst eine Dominante der Mobilität. Wie und warum es so kam, zeigen, beschreiben und dokumentieren etliche Automuseen in Deutschland. Das Zeithaus in Wolfsburg, die BMW-Welt in München oder das Mercedes-Museum in Stuttgart sind erste Adressen für Auto-Enthusiasten. Daneben gibt es aber noch viel mehr PS-Herbergen mit erstaunlichen Exponaten aus der Fahrzeuggeschichte. Wir stellen ein Dutzend von ihnen vor. (aum)