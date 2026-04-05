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Next Generation Mobility

Citroën legt „Collection“-Edition auf

aum – 1. April 2026

Citroën legt für den C3, C3 Aircross und C4 die Sonderserie „Collection“ auf. Sie basiert auf der Ausstattungslinie Plus. Äußere Merkmale sind unter anderem getönte Heckscheiben, schwarze Leichtmetallfelgen sowie – je nach Baureihe – Farbakzente an der Frontstoßstange und den hinteren Seitenteilen beziehungsweise im hinteren Bereich der Seitenschweller durch Colour Clips. Das Interieur ist von Elementen in Urban Blue sowie speziellen Fußmatten geprägt. Hinzu kommen weitere Ausstattungsextras.

Der C3 Aircross Collection hebt sich zudem durch ein eigenes Grafikdesign hervor, beim C4 stammt das Armaturenbrett aus der Ausstattungslinie Max. Für die Editionsmodelle stehen verschiedene Farben und Motorisierungen zur Wahl. (aum)

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Citroën C3, C3 Aircross und C4 als Sondermodell „Collection“.

Citroën C3, C3 Aircross und C4 als Sondermodell „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C3, C3 Aircross und C4 als Sondermodell „Collection“.

Citroën C3, C3 Aircross und C4 als Sondermodell „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C3, C3 Aircross und C4 als Sondermodell „Collection“.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C3 „Collection“.

Citroën C3 „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C3 „Collection“.

Citroën C3 „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C3 Aircross „Collection“.

Citroën C3 Aircross „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C3 Aircross „Collection“.

Citroën C3 Aircross „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C4 „Collection“.

Citroën C4 „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C4 „Collection“.

Citroën C4 „Collection“.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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