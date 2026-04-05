Fiat sucht das Design des Kompaktautos von morgen

Fiat ruft Designer der nächsten Generation dazu auf, das Kompaktauto von morgen zu entwerfen. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Studierenden zweier führender italienischer Designschulen. Ausgangspunkt ist die mit dem ursprünglichen Panda begründete Philosophie „Less is more“ (weniger ist mehr). Stardesigner Giorgetto Giugiaro und Francois Leboine, Leiter des Designs bei Fiat, begleiten die Nachwuchstalente. Abschließend wird eine Jury drei Finalisten auswählen, die die einmalige Gelegenheit erhalten, ihre Arbeiten während einer exklusiven Fiat-Veranstaltung auf der Milan Design Week vom 21. bis 26. April zu präsentieren. (aum)