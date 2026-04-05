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Next Generation Mobility

Im neuen Kühlergrill leuchtet der Stern

aum – 1. April 2026

Mit insgesamt rund 3000 neuen oder überarbeiteten Bauteilen hat Mercedes-Benz den GLE modernisiert. Auffälligstes äußeres Merkmal ist der neue Kühlergrill mit beleuchtetem Stern in der Mitte. Die Scheinwerfer wurden ebenfalls angepasst. In Richtung künstlicher Intelligenz weiterentwickelt wurde das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) mit serienmäßigem MBUX-Superscreen über die gesamte Breite des Armaturenbretts, der sich aus drei Displays zusammensetzt.

Zehn Außenkameras sowie bis zu fünf Radar- und zwölf Ultraschallsensoren decken das Spektrum der Assistenz- und Sicherheitssysteme ab. Für mehr Fahrkomfort sorgt die E-Active Body Control, bei der die Steuergeräte die Fahrsituation 1000-mal pro Sekunde analysieren und die Federung an jedem Rad individuell anpassen. Die Dämpfung wird cloudbasiert automatisch darauf abgestimmt.

Das Motorenprogramm setzt sich aus drei Sechszylinder-Benzin- und -Dieselmotoren sowie einem Plug-in-Hybrid und dem Spitzenmodell mit V8, 537 PS (395 kW) und 750 Newtonmetern zusammen. Daneben gibt es den Mercedes-AMG GLE 53 4-Matic+ als Voll- und als Plug-in-Hybrid mit bis zu 585 PS (430 kW) Systemleistung. (aum)

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Navigation im BMW iX3 mit aktivierten Assistenzsystemen.

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