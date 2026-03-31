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Next Generation Mobility

BMW will Bilddaten erfassen

aum – 31. März 2026

BMW führt mit dem iX3 und dem künftigen i3 den Abruf von Bildinformationen aus Kundenfahrzeugen ein. Dabei geht es um die situative Erfassung von Umfeldvideodaten. Voraussetzung ist die Einwilligung der Kunden.

Die Erhebung der Daten soll dazu beitragen, Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme weiterzuentwickeln. Zu der Erfassung ereignisbezogener Verkehrssituationen gehören beispielsweise durch Assistenzsysteme verhinderte Kollisionen bei Autobahnspurwechseln, das Eingreifen des Notbremsassistenten, eine starke manuelle Bremsung oder ein plötzliches Ausweichmanöver.

In diesen Fällen werden gezielt Sensor- und Bilddaten erfasst, die für das Verständnis der Situation und die weitere Optimierung der Systeme relevant sind. Dazu zählen Aufnahmen der Fahrzeugumgebung durch die Außenkameras, Daten der Umfeldsensorik sowie fahrdynamische Informationen wie Geschwindigkeit, Fahrtrichtung oder Lenkwinkel. (aum)

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Navigation im BMW iX3 mit aktivierten Assistenzsystemen.

Navigation im BMW iX3 mit aktivierten Assistenzsystemen.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

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