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Massimo Fumarola wird Vice President bei Alpine

aum – 31. März 2026

Massimo Fumarola ist neuer Vice President Strategy & Product Performance bei Alpine. Er folgt auf Sovany Ang, die andere Aufgaben innerhalb der Renault Group übernimmt.

Massimo Fumarola verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilindustrie. Berufliche Stationen waren in leitenden Positionen waren unter anderem Iveco, Ferrari, Audi und Lamborghini. Zuletzt war er CEO von Morgan, bevor er im vergangenen Jahr zur Renault Group wechselte, wo er im Produkt- und Projektmanagement tätig war. Bei Alpine ist er nun für die langfristige Markenstrategie und Produktausrichtung zuständig.

Fumarola hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften für Industrietechnologien vom Politecnico di Milano und einen Master of Business Administration (MBA) der Cranfield University. Als neues Mitglied im Alpine Management Committee berichtet er direkt an Alpine-Chef Philippe Krief. (aum)

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Massimo Fumarola.

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Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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