Der Citroën C3 Aircross ist die beste Wahl

Der Citroën C3 Aircross ist nach Einschätzung der Jury von Autobest, einem Zusammenschluss von Motorjournalisten aus 32 Ländern, das benutzerfreundlichste neue Modell auf dem europäischen Markt. Dafür sowie für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis gab es den Autobest Award in der Kategorie „Best Users’ Car“.

Erstmals in der 25-jährigen Geschichte des Wettbewerbs floss auch eine öffentliche Online-Abstimmung in die Bewertung ein. Der Citroën C3 Aircross setzte sich gegen sechs weitere Finalisten durch. Das B-Segment-SUV mit einer Länge von 4,39 Metern ist auch als Siebensitzer erhältlich. (aum)

