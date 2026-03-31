Kia PV5 in hoch sowie in kurz

Kia feiert auf der Commercial Vehicle Show 2026, die vom 21. bis 23. April in Birmingham stattfindet, zwei Premieren: Der Kia PV5 Cargo mit Hochdach (L2H2) und den kürzeren PV5 Cargo Standard mit normal hohem Dach (L1H1) werden auf der britischen Nutzfahrzeugmesse erstmals in Europa öffentlich gezeigt. Die neuen Varianten des Elektrotransporters und „International Van of the Year 2026“ bauen auf der im Dezember 2025 eingeführten Langversion mit normal hohem Dach (L2H1) auf.

Auf dem Kia-Messestand werden darüber hinaus Umbaumodelle sowie Kia Business Solutions, ein auf Unternehmen zugeschnittenes Angebot von Lade- und Flottenmanagementlösungen. (aum)