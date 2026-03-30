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Die Lebenshilfe Köln zeichnet Toyota aus

aum – 30. März 2026

Die Lebenshilfe Köln hat Toyota für seine vielfältigen Aktivitäten mit dem Lebenshilfe-Köln-Preis ausgezeichnet. Gemeinsam mit der Toyota Deutschland Stiftung hat sich der in Köln ansässige Importeur sowohl mit finanzieller Unterstützung als auch mit ehrenamtlichem Engagement für den Verein eingesetzt.

Ein Schwerpunkt der Förderung lag im vergangenen Jahr im Ermöglichen von Freizeit- und Ferienangeboten für junge Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus stellte Toyota anstelle von Weihnachtspräsenten für seine Mitarbeiter erneut zusätzliche Gelder bereit. Zudem halfen die Beschäftigten im Rahmen von unternehmensseitig geförderten Ehrenamtstagen beispielsweise bei Renovierungsarbeiten in Wohngemeinschaften der Lebenshilfe Köln. Ein besonderes Projekt ist die seit 2024 stattfindende Weihnachtswunschbaum-Aktion. Hierbei werden im Unternehmen Wünsche von Kindern und Jugendlichen gesammelt, die von Toyota-Mitarbeitern erfüllt werden.

Die Kooperation ist langfristig angelegt und umfasst neben den konkreten Maßnahmen auch eine kontinuierliche Abstimmung zu weiteren Projekten und Formaten.

Der Lebenshilfe-Köln-Preis wurde 2009 anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins ins Leben gerufen und wird seitdem an Menschen oder Organisationen verliehen, die die Lebenshilfe Köln bei ihrer Arbeit in außergewöhnlicher Weise unterstützen. (aum)

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Toyota hat den Lebenshilfe-Köln-Preis erhalten (von links): Toyota-Pressechef Markus Burger, Lebenshilfe-Vorstand Matthias Toetz, Toyota-Deutschlandchef Mario Köhler, Lebenshilfe Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Carsten Eiden und Felix Büttner, Director Corporate Functions Toyota.

Toyota hat den Lebenshilfe-Köln-Preis erhalten (von links): Toyota-Pressechef
Markus Burger, Lebenshilfe-Vorstand Matthias Toetz, Toyota-Deutschlandchef Mario Köhler, Lebenshilfe Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Carsten Eiden und Felix Büttner, Director Corporate Functions Toyota.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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