Der Citroën Berlingo und seine Vorfahren

Citroën stellt auf der Oldtimer- und Youngtimer-Messe Retro Classics in Essen (8.–12.4.) gemeinsam mit der Clubgemeinschaft Citroën-Straße den Berlingo und seine Vorfahren in den Mittelpunkt. Der Grund: Der Hochdachkombi wird 30 Jahre alt. Mehr als drei Millionen Fahrzeuge wurden seit 1996 verkauft.

In Essen zu sehen sind ein Citroën Azu – die legendäre „Kastenente“ der 1950er-Jahre – sowie die Acadiane und der C15, der über zwei Jahrzehnte hinweg zu den beliebtesten kompakten Transportern Europas gehörte. Außerdem werden ein Berlingo der ersten Generation, der 1996 das Segment der Hochdachkombis entscheidend prägte, sowie ein aktueller Berlingo der vierten Generation gezeigt.



Der Messeauftritt entsteht in Zusammenarbeit mit der Clubgemeinschaft Citroën-Straße, die zahlreiche Citroën-Clubs vereint und eine Auswahl weiterer Klassiker präsentiert. Dazu gehören unter anderem Modelle wie der avantgardistische SM, die Oberklasse-Klassiker CX, DS und XM sowie Youngtimer wie der Saxo und sein Vorgänger AX. Besonderes Augenmerk dürfte der Eco 2000 finden, ein experimentelles und effizientes Konzeptfahrzeug aus den 1980er Jahren. (aum)



