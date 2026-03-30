Skoda setzt den Peaq an die Spitze

Skoda wird in diesem Jahr sein Elektroportfolio nach oben abrunden: Das fast 4,90 Meter lange SUV Peaq (wie Peak = Spitze) ist über elf Zentimeter länger als der Kodiaq, bietet Platz für bis zu sieben Personen und bei fünf Sitzen ein Kofferraumvolumen von bis zu 1010 Litern (bei dachhoher Beladung). Zudem wird das neue Modell das bislang größte Panoramadach der Marke bekommen.

Die Basisversion Peaq 60 wird 150 kW (204 PS), eine Reichweite von mehr als 460 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h bieten. Darüber rangiert der Peaq 90 mit 210 kW (285 PS) bzw. 220 kW (300 PS) in der Allradvariante sowie über 600 Kilometern Reichweite und einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Aussatttungsabhängig wird es uner anderem ergonomische Sitze mit Massagefunktion, Beinstützen und eine integrierte Wellness-App geben. (aum)



