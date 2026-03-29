Historische Pannenhilfsfahrzeuge und ein Formel-E-Bolide

Mit historischen Pannenhilfsfahrzeugen präsentiert sich der Automobilclub von Deutschland (AvD) auf der Retro Classics Essen in Essen (8.–12.4.). Zudem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in Kooperation mit dem Nationalen Automuseum (Loh Collection) sowie Walkenhorst Classic. E-Sport-Fans können sich für das German Simracing Masters (GSM) qualifizieren, das der AvD organisiert.

Als ältestes Fahrzeug ist ein Opel Olympia Rekord Lieferwagen aus dem Jahr 1956 zu sehen, den der Automobilclub als Pannenhelfer eingesetzt hat. Auch ein Opel Kadett B Caravan (1970), ein Opel Rekord E Caravan (1983) sowie ein VW Typ 3 1600 Variant (1973) in den AvD-Farben Rot und Weiß stehen am Stand A38 in Halle 7. Ein zusätzlicher Blickfang ist der Start-und-Ziel-Torbogen der AvD-Histo-Tour.



Die Oldtimer-Rallye führt vom 5. bis 7. August 2026 durch das Dreiländereck Belgien, Deutschland und Luxemburg, mit besonderen Etappen auf der Grand-Prix-Rennstrecke und der Nordschleife am Nürburgring sowie in Spa-Francorchamps. Interessierte können am Stand weitere Informationen zur Teilnahme erhalten.



Das seit seinen Anfängen bestehende Engagement des AvD im Motorsport wird durch zwei Exponate aus dem Nationalen Automuseum (Loh Collection) repräsentiert: ein Opel Manta B 400, der als Gruppe-B-Fahrzeug von Guy Fréquelin gefahren wurde. Auf dem „Rothmans Manta 400“ gewann er 1983 und 1985 die französische Rallyemeisterschaft.



Um den Zukunftstrend im Rennsport zu dokumentieren, steht beim AvD auch ein Audi Sport Abt Schaeffler FE02. Das Formel-E-Fahrzeug aus der Saison 2016/2017 zeigt das in dieser dritten Saison verstärkte Engagement von Audi in der Formel E. Lucas di Grassi gewann am Ende den Fahrertitel am Steuer des Abt Schaeffler FE02.



Ein Hospitality-Trailer von Walkenhorst Classic weist in der Halle weithin sichtbar den Weg zum Stand. (aum)



