Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Exklusiv

Exklusiv: Noch ein Hersteller lässt die Elektroblase platzen

aum – 27. März 2026

Von Jens Meiners

In einer überraschenden Wendung hat Honda seine Strategie für Elektrofahrzeuge abrupt zurückgefahren und mehrere geplante Modelle und auch der Nobelmarke Acura gestrichen – ebenso wie den vielbeachteten Afeela 1, ein Gemeinschaftsprojekt mit Sony.

Die Einstellung der Modelle soll mehr als 15 Milliarden Dollar (ca. 13 Milliarden Euro) kosten, über die Kosten des Afeela-Projektstopps schweigen sich die beteiligten Firmen aus. Hauptgrund für die Entscheidung ist das fehlende Kundeninteresse: Nachdem die US-Regierung die massiven Subventionen für Elektroautos zurückgenommen hat, ist der Marktanteil trotz massiver Verkaufsförderungen seitens der Hersteller auf bescheidene fünf Prozent abgestürzt. (aum)

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Afeela 1.

Afeela 1.

Photo: Afeela via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Rick Hendrick (Mitte) mit dem Honda NSX.
Elektroautos: US-Händler spricht Klartext
BMW i3.
BMW i3: Doppelherz der Freude
Elektroautos an Ladesäulen von Eon.
Zwölf Millionen Badewannen voll Kraftstoff weniger
Fahrzeugdiagnose mit Mahle Tech Pro 2.
Mahle erhält CARA-Zertifizierung
Elektroautos an Ladesäulen.
E-Mobilität hat über fünf Millionen Tonnen CO2 eingespart

Audio

Autonews vom 25. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren