In einer überraschenden Wendung hat Honda seine Strategie für Elektrofahrzeuge abrupt zurückgefahren und mehrere geplante Modelle und auch der Nobelmarke Acura gestrichen – ebenso wie den vielbeachteten Afeela 1, ein Gemeinschaftsprojekt mit Sony.

Die Einstellung der Modelle soll mehr als 15 Milliarden Dollar (ca. 13 Milliarden Euro) kosten, über die Kosten des Afeela-Projektstopps schweigen sich die beteiligten Firmen aus. Hauptgrund für die Entscheidung ist das fehlende Kundeninteresse: Nachdem die US-Regierung die massiven Subventionen für Elektroautos zurückgenommen hat, ist der Marktanteil trotz massiver Verkaufsförderungen seitens der Hersteller auf bescheidene fünf Prozent abgestürzt. (aum)