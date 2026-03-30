Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Nur um die Größenverhaltnisse zu zeigen: Jetzt präsentierte die Bundesregierung ihr Programm zum Erreichen der Klimaziele. Natürlich wird das Tempolimit sofort wieder zum Thema. Das soll rund zwei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, was einen Anteil von einem Prozent der CO2-Emissionen der Pkw in Deutschland ausmacht. Gleichzeitig will der Bund KI-Rechenzentren initiieren. Die CO2-Emission bei der Stromerzeugung für einen solchen Gigarechner verursacht nach aktuellen Zahlen des Umweltbundesamts 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr (344 Gramm CO2/kWh).

Von den 643.892 Texten wurden 36.045 als RTF- und 40.208 als PDF-Dateinen heruntergeladen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:

1. Weniger Verbrauch mit dem Caravan im Schlepp

2. Fahrbericht Toyota C-HR+: Mehr als nur ein Plus

3. Opel startet in der Formel E

4. Fiat 600 jetzt zusätzlich als reiner Benziner

5. Nun bekommt auch der Ioniq sein N

6. Bimota hat es auch kleiner

7. Fahrbericht BYD Atto 3 Evo: Neustart

8. Stellantis bringt acht Marken und 60 Modelle nach Paris

9. ZF: Mehr Gewinn bei weniger Umsatz

10. Vorstellung DS No. 7: Bestseller mit neuem Auftritt

1.047.041 Fotos und 9497 Videos lieferte unse Server in den vergangenen sieben Tagen als Down.ods an unsere rund eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material verwenden. Das Foto der Woche zeigt den Robotaxi-Prototyp von Nissan und Wayve, das Video der Woche den Modelljahrgang vom Skoda Elroq und Skoda Enyaq. (aum)