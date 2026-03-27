„Auto-Motive“ schaut auf Frauen, E-Mobilität, e-Fuels, Formel E und China

Vom Car Design Event in München mit neuen Ideen zu Licht, Form und Funktion über die neue Ambitionen einer weiteren deutschen Marke in der Formel E bis hin zu ganz konkreten Fragen aus dem Alltag: Was taugen neue E-Modelle und wohin entwickelt sich der Markt für Elektroautos in China und anderswo? Fragen stellte der März genug für eine ganze Ausgabe von „Auto-Motive“. Er bot mit dem Frauentag auch eine Gelegenheit, das Verhältnis von Frauen und Auto zu beleuchten.

Die neue Ausgabe ist online: https://auto-motive.net (aum)