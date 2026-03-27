Der britische Modedesigner Magnus Walker besaß zwischenzeitlich eine der spannendsten Porsche-Sammlungen weltweit. Nun hat er 18 seiner Auto-Schätze sowie zahlreiche Erinnerungsstücke versteigert – für insgesamt zwei Millionen US-Dollar. Es seien einfach zu viele zu schöne Autos gewesen, die er kaum noch fahren konnte, nannte Walker als Grund dafür, dass er sich von den Fahrzeugen getrennt hat. Porsche-Fan bleibt er aber, schließlich hat er immer noch 15 Modelle aus Stuttgart behalten. (aum)