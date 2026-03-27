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Exklusiv

Exklusiv: Über die Hälfte ist nun weg

aum – 27. März 2026

Von Martin Wittler

Der britische Modedesigner Magnus Walker besaß zwischenzeitlich eine der spannendsten Porsche-Sammlungen weltweit. Nun hat er 18 seiner Auto-Schätze sowie zahlreiche Erinnerungsstücke versteigert – für insgesamt zwei Millionen US-Dollar. Es seien einfach zu viele zu schöne Autos gewesen, die er kaum noch fahren konnte, nannte Walker als Grund dafür, dass er sich von den Fahrzeugen getrennt hat. Porsche-Fan bleibt er aber, schließlich hat er immer noch 15 Modelle aus Stuttgart behalten. (aum)

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Magnus Walker mit einem 1965er Porsche 911.

Magnus Walker mit einem 1965er Porsche 911.

Photo: RM Sotheby's via Autoren-Union Mobilität

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