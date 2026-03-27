Fahrbericht Leapmotor B10 Hybrid EV: Zwei Welten unter einer Haube

Das Konzept ist ein Rezept gegen die noch immer verbreitete Reichweitenangst, die viele Zeitgenossen mit der Elektromobilität verbinden. Leapmotor, der chinesische Ableger des Stellantis-Konzerns, greift deshalb in die Technikkiste und stattet jetzt das kompakte SUV B10 mit einer Reichweitenverlängerung, auch Range Extender genannt, aus und verbindet so zwei Welten unter der Karosserie. Unter der Fronthaube des Hybrid EV, wie das Modell heißt, arbeitet ein 1,5-Liter großer Verbrennungsmotor mit 67 PS (50 kW), der allerdings nicht für den Antrieb zuständig ist. Den übernimmt ein 160 kW (218 PS) starker Elektromotor am Heck, der mit einem 18,8 kWh starken Akku verbunden ist und eine elektrische Reichweite von 86 Kilometern ermöglicht. Bisher war diese Technik ausschließlich im größeren C10 lieferbar.

Der Verbrennungsmotor fungiert in dieser Anordnung allein als Generator, der bei Bedarf den im Wagenboden platzierten Akku mit Energie versorgt. Diese Kombination soll eine Reichweite von 900 Kilometern ohne Zwischenstopps an der Ladestation ermöglichrn. Leapmotor sieht diese Technik als „Brückentechnologie für die nächsten Jahre“, erklärt ein Markensprecher bei der Vorstellung des B10 Hybrid EV in Rom.



Der Mensch hinter dem Lenkrad kann zwischen vier Einstellungen wählen. Bei „EV“ und „EV+“ bleibt der Verbrennungsmotor im Ruhestand und das SUV ist elektrisch unterwegs, ohne das der Verbrennungsmotor eingreift. Die beiden Einstellung eignen sich vor allem für den Stadtverkehr oder die tägliche Pendelstrecke. Für weitere Strecken empfehlen sich die Fahrmodi Fuel (Kraftstoff) oder Power+, bei denen der Verbrenner die Aufgabe des Generators übernimmt. Allerdings sollte der Akku vor längeren Touren auf der Autobahn stets gut geladen sein, um eine reibungslose Fahrt zu ermöglichen.



Bisher war der größere C10 das einzige Modell der Marke mit dieser Technik. Im Gegensatz zum C10 tritt der Verbrennungsmotor im B10 akustisch wesentlich zurückhaltender auf und verrichtet seine Aufgabe weitgehend unbemerkt von den Insassen. Der Innenraum wurde für die neue Antriebstechnik nicht verändert. Vor dem Fahrer befindet sich eine kompakte digitale Informationszentrale, bei der die Anzeigen im Interesse einer besseren Ablesbarkeit allerdings etwas größer ausfallen könnten. Über den zentralen Bildschirm (14,6 Zoll) werden das Infotainmentangebot sowie die Fahrzeugfunktionen und die Konnektivität gesteuert. In der Abteilung Sicherheit sind sieben Airbags und insgesamt 17 Fahrassistenten an Bord.



Trotz der überschaubaren Abmessungen (4,57 Meter) ist der Innenraum erstaunlich geräumig. Vorne wie hinten herrschen angenehme Platzverhältnisse, und die Menschen im Fond erleben die beste Kopffreiheit in dieser Klasse. Die Sitze vorne sind vor allem in Richtung Komfort ausgelegt und bieten ausreichenden Seitenhalt. Die Materialien sind dem aufgerufenen Preis entsprechend zum Teil einfach, aber sauber verarbeitet.



Der B10 ist ein Angebot für Zeitgenossen, die eine gelassene Fahrweise bevorzugen. Als Kurvenräuber eignet sich der B10 nicht, doch wahrscheinlich erwartet die angesprochene Zielgruppe das auch nicht. Das vor allem in Richtung Komfort abgestimmte Fahrwerk schluckt die schlimmsten Sünden der Fahrbahn souverän, wobei allerdings die Lenkung in der Einstellung „Comfort“ etwas präziser ausfallen könnte. Bis Tempo 120 km/h ist die Geräuschentwicklung dezent, und erst danach machen sich die Windgeräusche bemerkbar, ohne allerdings übermäßig zu stören.



Die Verbrauchswerte sind noch nicht endgültig homologiert. Nach einer ersten Ausfahrt über Landstraßen und Autobahn meldete die Bordcomputer einen Benzinverbrauch von 6,3 Liter. Der Stromverbrauch lag bei 19,3 kWh. Als Restreichweite nach rund 120 Kilometern meldete der Rechner 850 Kilometer. Der Preis für den B10 Hybrid EV steht noch nicht fest, dürfte aber für die beiden Ausstattungslinien Life und Design bei rund 32.000 Euro liegen.

In Deutschland hat Leap Motor seit Marktstart ein Netz von mehr als 130 Stützpunkten aufgebaut, und bis Ende des Jahres soll die Zahl auf rund 200 wachsen. (aum)



Daten Leapmotor B10 Hybrid EV



Länge x Breite x Höhe (m): 4,52 x 1,89 x 1,66

Radstand (m): 2,74

Antrieb: Hybrid, E-Motor, RWD

Gesamtleistung: 165 kW / 225 PS

Max. Drehmoment: 240 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 169 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,5 Sek.

Elektr. Reichweite: 86 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: k.A.

CO2-Emissionen: k.A.

Leergewicht / Zuladung: min. 1760 kg / k.A.

Preis: n.n.