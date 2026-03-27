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Next Generation Mobility

Vorschau: Retro, Premium und Sport

aum – 27. März 2026

Im Fahrbericht stellen wir nächste Woche gleich zwei neue Elektromodelle vor, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Renault setzt mit dem Twingo seine Retro-Welle zu Einstiegspreisen von rund 20.000 Euro fort, während mit Zeekr und dem 7 GT ein weiterer Newcomer aus China auf den deutschen Premiummarkt zielt. Mit dem P7+ bringt XPeng zudem das erste KI-definierten Fahrzeug der Marke, das mal kein SUV, sondern eine schnittige Fastback-Limousine ist, mit batterieelektrischem Antrieb und ultraschnellem Laden sowie Vollausstattung vom Feinsten. Frank Wald dreht die ersten Runden.

Der ebenfalls elektrisch angetriebene Frontera E von Opel kostet unter 30.000 Euro, weniger als der kleinere Elektro-Corsa. Michael Kirchberger stellt nicht nur ihn im Praxistest vor, sondern auch den La Strada Regent mit zwei Einzelbetten auf sechs Metern Länge auf Sprinter-Basis.

Außerdem blicken wir in der kommenden Woche auf 75 Jahre Motorsportgeschichte bei Porsche zurück und machen einen Streifzug durch ein Dutzend privater Automuseen. Darüber hianus halten wir sie wie gewohnt tagesaktuell über neue Entwicklungen in der Fahrzeugbranche und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)

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Renault Twingo (1. Generation) und der moderne Nachfolger Twingo E-Tech Electric (links).

Renault Twingo (1. Generation) und der moderne Nachfolger Twingo E-Tech Electric (links).

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Zeekr 7 GT.

Zeekr 7 GT.

Photo: Zeekr via Autoren-Union Mobilität

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Xpeng P7+.

Xpeng P7+.

Photo: Xpeng via Autoren-Union Mobilität

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Opel Frontera Electric.

Opel Frontera Electric.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

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La Strada Regent.

La Strada Regent.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

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Porsche 356 SL in Le Mans 1951.

Porsche 356 SL in Le Mans 1951.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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