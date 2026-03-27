Cupra Tavascan mit neuer Einstiegsmotoriserung

Der Cupra Tavascan bekommt ein Upgrade. Ab Spätsommer wird es eine neue Einstiegsmotorisierung mit 140 kW (190 PS) geben. Sie ist an eine 58-kWh-Batterie gekoppelt, die eine Reichweite von rund 435 Kilometern verspricht. Die Fahrzeuge mit der größeren 77-kWh-Batterie erhalten zudem eine Launch Control.

Im Innenraum kehrt Cupra im Zuge der aktuellen VW-Konzernstrategie zu physischen Tasten am Lenkrad zurück und führt ein neues, größeres 10,25-Zoll-Virtual-Cockpit ein. Das Infotainmentsystem ist künftig Android-basiert und bietet entsprechend integrierte Apps.



Der Cupra Tavascan erhält außerdem neue Funktionen wie One-Pedal-Driving und Vehicle-to-Load sowie einen digitalen Fahrzeugschlüssel per Smartphone für bis zu fünf Nutzer. Elektronisch gesteuerte, intelligente Luftausströmer werden bereits vor dem Einstieg aktiviert, sorgen für eine Vorbelüftung und passen die Luftströmung an die Position der Insassen sowie den Sonnenstand an. (aum)