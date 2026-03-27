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Next Generation Mobility
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Die neue Ausgabe von AutoMotive ist online und zeigt, wie vielschichtig sich die Automobilwelt aktuell verändert.

aum – 27. März 2026

Vom Car Design Event in München mit neuen Ideen zu Licht, Form und Funktion über die Rückkehr deutscher Ambitionen in der Formel E bis hin zu ganz konkreten Fragen aus dem Alltag: Was taugen neue E-Modelle wirklich und wohin entwickelt sich der Markt?

Dazu kommen klare Einordnungen zu globalen Entwicklungen, etwa dem zunehmenden Preisdruck im chinesischen Elektromarkt oder der Frage, warum es beim Antrieb der Zukunft kein einfaches Entweder-oder geben wird. Ergänzt wird die Ausgabe durch ungewöhnliche Perspektiven – von einem Blick auf weibliche Pionierinnen rund ums Auto bis hin zu Gedanken über analoge Elemente im digitalen Zeitalter.

Jetzt die neue Ausgabe lesen: https://auto-motive.net

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Titelbild Auto-Motive März 26

Titelbild Auto-Motive März 26

Photo: via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 25. März 2026

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