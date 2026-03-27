Moab wird wieder zum 4x4-Mekka

Alle Jahre wieder wird die Wüste Moab im US-Bundesstaat Utah in der Woche vor Ostern zum Jeep-Mekka. Ab morgen findet dort eine Woche lang die mittlerweile 60. Easter Jeep Safari mit zahlreichen Kundenaktivitäten statt. Traditionell präsentiert die Marke dabei stets einige Konzeptfahrzeuge.

Der Jeep Wrangler Anvil 715 Concept zeigt, wie ein auf Überlandfahrten ausgerichteter Wrangler aussehen könnte. Der Wrangler Buzzcut Concept von Jeep Performance Parts (JPP) ist ein kompakter Zweisitzer mit hoher Leistungsfähigkeit und erweitertem Stauraum. Der Grand Wagoneer Commander Concept ist an Stealth-Fahrzeuge angelehnt und bietet zudem viel Kraft zum Ziehen eines speziellen Trail-Anhängers. Der Wrangler Laredo Concept reduziert den Jeep-Gedanken auf das ursprüngliche, puristische Willys-Konzept, und der XJ Pioneer Concept erinnert an den Cherokee von 1984 sowie an die Rückkehr der Baureihe in diesem Jahr. Zuem ist der Gladiator Red Rock von JPP und Red Rock 4-Wheelers zu sehen.



Mitarbeiter von Jeep und JPP werden erneut gemeinsam mit Red Rock 4-Wheelers und dem Bureau of Land Management daran arbeiten, die lokalen Trails in Moab zu pflegen. Dabei werden Mauern und Zäune instand gesetzt, Müll gesammelt und Abschnitte renaturiert. (aum)



