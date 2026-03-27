Ducati setzt mit der Centenario Maßstäbe

Mit der auf 500 Stück limitierten Superleggera V4 Centenario macht Ducati sich und seinen Fans ein besonderes Geschenk zum 100-jährigen Firmenjubiläum. Es handelt sich um das weltweit erste straßenzugelassene Motorrad mit Carbon-Keramik-Bremsscheiben und Carbon-Federgabel. Auch Rahmen, Schwinge und Verkleidung bestehen aus CFK. Das Trockengewicht liegt dank konsequentem Leichtbau in nahezu allen Bereichen bis hin zu Titanschrauben bei 173 Kilogramm. Zusätzlich zu den 500 Superleggera V4 Centenario wird es noch 100 „Tricolore“-Ausführungen geben.

Die Centenario wird von einem speziell entwickelten Motor angetrieben, bei dem die Ingenieure den Hubraum des V4 von 998 auf 1103 Kubikzentimeter angehoben haben. Er ist 3,6 Kilogramm leichter als das gleich große Aggregat der Panigale V4. Der nominell 228 PS (168 kW) starke Vierzylinder liefert in der sechs Kilo leichteren und mitgelieferten Racing-Konfiguration noch einmal 19 PS mehr. Damit erreicht die Ducati ein Rekord-Leistungsgewicht von 1,48 PS pro Kilogramm. Für die Ventile werden renntypische Titan-Halbkegel verwendet. Die Steuerzeiten des desmodromischen Systems werden von Hand eingestellt und durch eine Plakette mit der Unterschrift des Technikers bestätigt, der die Einstellung vorgenommen hat.



Das Getriebe basiert auf der Ducati Racing Gearbox, bei der sich der Leerlauf unterhalb des ersten Gangs befindet und nicht zwischen erstem und zweitem Gang. Dank Ducati Neutral Lock wird ein versehentliches Einlegen des Leerlaufs verhindert – und damit ein Verlust der Motorbremse beim Einlenken im ersten Gang. Darüber hinaus macht das Fehlen des Leerlaufs zwischen erstem und zweitem Gang das Schalten zwischen diesen beiden Gängen schneller, weicher und reproduzierbarer als bei einer herkömmlichen Getriebeanordnung. Das elektronische Steuerungssystem leitet sich von der Panigale V4 R ab, wurde jedoch neu kalibriert.



Die Lackierung basiert auf einer Kombination aus den weißen Ducati-Streifen und dem neuen matten Farbton Rosso Centenario. Es handelt sich um ein dunkles Rot, das an die Ducati 60 aus dem Jahr 1949 erinnert, dem ersten Motorrad der Marke. Jedes Editionsmodell trägt eine per Laser auf der Gabelbrücke eingravierte Modellnummer (XXX/500). Dieselbe Nummer erscheint auch in der speziell gestalteten Cockpit-Animation sowie auf dem Titan-Einsatz des Zündschlüssels.



Die Superleggera V4 Centenario wird in einer exklusiven, individuell gestalteten Holzkiste ausgeliefert und kostet rund 150.000 Euro. Jedes Motorrad wird zusammen mit einem Echtheitszertifikat geliefert, das in einer speziellen Box aufbewahrt wird, sowie mit einer maßgeschneiderten Motorradabdeckung, einer Garagenmatte und vorderen sowie hinteren Montageständern. Zudem können die Besitzer einen limitierten Helm, eine Lederjacke und einen Fahranzug im GP26-Outfit erwerben. (aum)