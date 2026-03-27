Kraftstoffpreise: Erhöhung nur noch einmal am Tag

Wenn der Bundesrat heute zustimmt, dann dürfen bald nur noch einmal am Tag die Kraftstoffpreise erhöht werden. Und zwar ausschließlich um 12 Uhr. Gesenkt werden dürfen sie hingegen jederzeit. Deutschland folgt damit dem Beispiel Österreichs, wo eine solche Regelung schon seit Jahren gilt. Dort hat man sie wegen des Iran-Krieges sogar vorübergehend geändert: An vier Tagen in der Woche ist derzeit überhaupt keine Erhöhung erlaubt.

Der Bund will mit der Maßnahme auf die extrem gestiegenen Kraftstoffpreise reagieren. Viele Experten bezweifeln allerdings, ob das Benzin und Diesel billiger macht und die Verbraucher entlastet. Eine temporäre Senkung der Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe, die einen nicht unerheblichen Teil des Literpreises ausmachen, sowie eine Übergewinnsteuer halten Kritiker für sinn- und wirkungsvoller.



Verstöße von Tankstellenbetreibern sollen mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Auch das Kartellamt soll mehr Rechte bekommen, um die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne besser kontrollieren zu können. Die Zustimmung des Bundesrates gilt als sicher. Die neue Regelung könnte am 1. April und damit kurz vor dem Osterreiseverkehr in Kraft treten. Für Kraftfahrer bedeutet sie immerhin eine gewisse Verlässlichkeit, denn Preisanpassungen an den Zapfsäulen fanden schon vor dem Krieg im Nahen Osten bis zu 20-mal und mehr am Tag statt. (aum)

