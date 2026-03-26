Aluminiumräder landen am Ende im Motor

Toyota hat im Sommer vergangenen Jahres im britischen Werk Burnaston mit der Rückgewinnung von Rohstoffen aus ausgedienten Fahrzeugen begonnen. Das erste Fahrzeug, das von diesem zirkulären Prozess profitiert, lief nun vom Band. Dabei wird aus Leichtmetallrädern zurückgewonnenes Aluminium ausgedienter Fahrzeuge verarbeitet. Es wird zunächst für die Wiederverwendung vorbereitet und an das Werk in Deeside geliefert, wo es in die Fertigung von Motorkomponenten einfließt. Die daraus entstehenden Hybridsteuereinheiten kehren dann nach Burnaston zurück, um in neue Corolla eingebaut zu werden – ein Kreislauf vom Rad zum Motor schließt sich.

Aufbauend auf den dortigen Erfahrungen soll in diesem Jahr eine zweite europäische Toyota Circular Factory (TCF) in Walbrzych in Polen eröffnet werden.



Großbritannien verfügt über einen der größten Altfahrzeugmärkte Europas. Als eines der wenigen Rechtslenker-Länder verbleiben die meisten dort verkauften Fahrzeuge im Land – bis zum Ende ihres Lebenszyklus. Dadurch hat sich eine reife, hoch spezialisierte Demontagebranche mit umfangreichem Know-how entwickelt. Die TCF arbeitet nach einem strukturierten Prozess, der weit über die reine Demontage hinausgeht. Er umfasst auch die Analyse, wie Teile und Materialien effizient in die kreislaufbasierte Produktion zurückgeführt werden können. Neben Fahrzeugen von Toyota und Lexus werden auch Modelle anderer Marken verarbeitet. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse zu Materialzusammensetzungen, Demontagemethoden und realen Fahrzeugzuständen.



Langfristig helfen diese Erkenntnisse auch, Fahrzeuge zu entwickeln, die leichter zu reparieren, zu demontieren und am Lebensende effizient zu verwerten sind. Darüber hinaus wurde in Burnaston die Fahrzeugaufarbeitung eingeführt, um Fahrzeuglebenszyklen sicher und standardisiert zu verlängern – inklusive Bewertung, Einstufung und Validierung gemäß Toyota-Standards. (aum)