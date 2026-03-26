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Next Generation Mobility

Magirus gründet Geschäftseinheit Defense & Security

aum – 26. März 2026

Der Feuerwehrfahrzeugspezialist Magirus erweitert sein Geschäftsfeld um die eigenständige Sparte Defense & Security. Sie entwickelt und fertigt künftig spezialisierte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie hochspezialisierte Fahrzeuge für den Einsatz in extremem Gelände. Dafür investiert das Unternehmen in den Standort Radfeld in Österreich, an dem 110 Mitarbeiter aus der Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH beschäftigt sind. Die Umfirmierung soll im nächsten Monat abgeschlossen sein.

Magirus wurde im vergangenen Jahr von der Münchener Beteiligungsgesellschaft Mutares übernommen, nachdem sich der Nutzfahrzeughersteller Iveco von dem Unternehmen getrennt hatte. (aum)

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Magirus erweitert sein Geschäftsfeld um die eigenständige Sparte Defense &amp; Security. Standort der Geschäftseinheit ist Radfeld in Österreich.

Magirus erweitert sein Geschäftsfeld um die eigenständige Sparte Defense & Security. Standort der Geschäftseinheit ist Radfeld in Österreich.

Photo: Magirus via Autoren-Union Mobilität

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Magirus erweitert sein Geschäftsfeld um die eigenständige Sparte Defense &amp; Security. Standort der Geschäftseinheit ist Radfeld in Österreich.

Magirus erweitert sein Geschäftsfeld um die eigenständige Sparte Defense & Security. Standort der Geschäftseinheit ist Radfeld in Österreich.

Photo: Magirus via Autoren-Union Mobilität

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