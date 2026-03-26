Magirus gründet Geschäftseinheit Defense & Security

Der Feuerwehrfahrzeugspezialist Magirus erweitert sein Geschäftsfeld um die eigenständige Sparte Defense & Security. Sie entwickelt und fertigt künftig spezialisierte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie hochspezialisierte Fahrzeuge für den Einsatz in extremem Gelände. Dafür investiert das Unternehmen in den Standort Radfeld in Österreich, an dem 110 Mitarbeiter aus der Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH beschäftigt sind. Die Umfirmierung soll im nächsten Monat abgeschlossen sein.

Magirus wurde im vergangenen Jahr von der Münchener Beteiligungsgesellschaft Mutares übernommen, nachdem sich der Nutzfahrzeughersteller Iveco von dem Unternehmen getrennt hatte. (aum)